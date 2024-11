A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que põe fim à escala 6x1 virou assunto nas redes sociais. A proposição, que já conseguiu o número mínimo de assinaturas para iniciar a tramitação, está sendo discutida por internautas e até já virou meme. Um dos principais resgatou a icônica Helena, vivida por Vera Fischer, na novela “Laços de família”, exibida pela primeira vez em 2000.





O compilado de cenas em que a mocinha de Manoel Carlos pede para sua ajudante, Ivete (Soraya Ravenle), pede para desmarcar as pacientes de sua clínica de estética logo viraram meta de muitos trabalhadores. Em outro trecho, Helena diz que quer trabalhar apenas de segunda a sexta-feira, para “viver melhor”.







“Sou totalmente a favor do fim da escala 6x1, mas na verdade eu queria mesmo a escala Dona Helena 1x6!”, escreveu um perfil. “Dona Helena com certeza seria a favor do fim da escala 6x1”, pontuou outro. “Ícone do proletariado. a lei da abolição da escala 6x1 deveria se chamar lei Helena Lacerda Soriano”, pontuou um terceiro. Veja mais publicações:

Nem escala 6x1 e nem escala 5x2.

Quero escala Dona Helena! pic.twitter.com/QlpCSFCzt1 — BauExplica (@BauExplica) November 10, 2024





a helena foi visionária sempre lutou pelo fim da escala 6x1 desde 2000 pic.twitter.com/381UWN5oTa — pedro (@pedrotuitou) November 11, 2024









fim da escala 6x1

e a favor da escala dona helena do maneco pic.twitter.com/w1hWmTe3bH — Junior Avila (@junior_avila) November 11, 2024









Gente criei essa petição aqui para deputados começarem a trabalhar na escala 6x1



- deputados trabalham muito pouco numa escala 4x3



- recebem salários exorbitantes



- é muito caro custear um deputado numa escala de trabalho tão poucahttps://t.co/JFP4E6ch1i — Helena (@Cherry_Brinks) November 12, 2024





A Helena seria a favor da 6x1 pra todas menos pra ela. https://t.co/VS88KXGnnA — Maxwell Lucas (@maxlucas) November 11, 2024

Fim da escala 6x1

A PEC apresentada pela deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) propõe reduzir a jornada semanal de trabalho para 36 horas, em vez das atuais 44 horas, e pôr fim à chamada escala 6x1, em que se trabalha por seis dias, com um dia de folga semanal. De acordo com a parlamentar, o formato atual não possibilita que o trabalhador consiga “se qualificar profissionalmente para mudar de carreira".





Caso a mudança seja aprovada, o número máximo de dias trabalhados por semana passaria a ser quatro. Vale destacar que, uma jornada de 4 dias de trabalho com 8 horas diárias chegaria a 32 horas semanais, e não 36 horas, como previsto no projeto. Isso acontece porque um trabalhador pode fazer horas extras que não contam para o limite de 8 horas diárias. Mas o total semanal não poderia ultrapassar as 36 horas.









A proposta deve causar impacto principalmente em setores como comércio e serviços.





Personagem marcante

No documentário “O Leblon de Manoel Carlos”, Vera Fisher lembrou como foi o processo de construção de uma de suas mais icônicas personagens. Helena era uma quarentona que se apaixona por Edu (Reynaldo Gianecchini), um estudante de medicina de 25 anos. Porém, ela abre mão do romance após sua filha, Camila (Carolina Dieckmann), se apaixonar pelo galã.







“Fiquei tão feliz porque o Manoel falou que era umas das Helenas que ele mais tinha amor, mais encantamento. É uma história que passa por uma Helena heroica, trabalhadora, que sofre muito por um problema familiar, por amor, mas que também teve uma vida muito rica”, relembrou, revelando que o convite partiu do diretor da TV Globo Ricardo Waddington.

Segundo Vera, ela não teve dúvidas em aceitar o papel. “Ela não se importava com preconceito de nada. É culta, viajada, livre, bonita. O que mais posso querer nesse personagem? Foi a grande glória da minha vida. Eu estava com 49 para 50 anos. Então, não era uma garotinha, era uma mulher feita”, declarou.