A influencer Luana Andrade, ex-participante do reality show 'Power Couple', da Rede Record, morreu nessa terça-feira (7), aos 29 anos, em São Paulo. Ela fez um procedimento estético no Hospital São Luiz, porém, teve uma série de complicações e morreu em decorrência de quatro paradas cardiorrespiratórias.

"Segundo informações de sua família, a morte foi decorrente de complicações durante uma cirurgia estética de lipoaspiração, realizada na terça-feira no Hospital São Luiz, unidade Itaim, onde ela não resistiu a paradas cardiorrespiratórias", diz a nota enviada pelo SBT.

"Ela teve a primeira e reanimaram. Teve a segunda, ficou tudo bem. Teve a terceira, ficou tudo bem. E teve a quarta, que foi na madrugada. Ela estava fazendo a lipo e aconteceu a fatalidade de ter as quatro paradas", disse um dos empresários de Luana ao portal IG.

De acordo com Marcos Moraes, um dos empresários de Luana, ela estava fazendo um procedimento estético, uma lipo na coxa. Fez abdômen e ia fazer perna. "Na gordurinha do joelho, foi onde aconteceu a fatalidade", contou.

Michelle Andrata, pneumologista da Saúde no Lar, explica que a embolia pulmonar acontece devido à interrupção do fluxo de sangue e pode ocorrer por três motivos, entre eles uma bolha de ar grande (coluna de ar), por uma coagulação do sangue dentro de um vaso ou pela obstrução com grandes volumes de gordura. Entre os principais sintomas podemos citar a falta de ar, dor no peito e aceleração do coração."

Quando ela ocorre de forma maciça, a pneumologista conta que isso impede que o sangue circule dentro do pulmão e faça a troca gasosa. "O paciente entra em asfixia por não ter como fazer a troca do oxigênio, que está no ar com o sangue."

A própria lipoaspiração, de acordo com a especialista, pode causar deslocamento de quantidade de gordura, obstruindo vasos, inclusive grandes vasos dentro do pulmão, fazendo com que ele não consiga oxigenar o sangue, já que ele não está havendo circulação. "Além disso, pode haver relação com a parada cardíaca, como o ocorrido com a influencer e isso ocorre porque, quando um paciente está sofrendo uma PCR, há uma interrupção do fluxo de sangue em todo o organismo, incluindo o pulmão."

Formada em publicidade e propaganda, Luana era empresária, influenciadora, além de trabalhar como modelo fotográfica desde 2018. Ela participou ainda da 6ª edição do reality 'Power Couple Brasil' e era assistente de palco do Domingo Legal desde abril de 2023, que é apresentado por Celso Portiolli.

Além disso, Luana, que nasceu no dia 21 de janeiro de 1994, em São Paulo, era namorada de João Haddad, com quem participou do reality de casais, intitulado 'Power Couple', em 2022. No programa, permaneceu até a reta final e logo depois foi contratada pelo SBT.

A assistente de palco também era dona de uma marca de roupas chamada LUKAND. O perfil da empresa, que foi criado em 2022, acumula quase 6 mil seguidores no Instagram.

Aos poucos, diversos amigos da influencer usaram suas redes sociais para lamentar o ocorrido. Um deles foi o surfista Gabriel Medina, que citou que perdeu uma amiga por procedimentos estéticos 'simples'. "Hoje perdi uma amiga por procedimentos estéticos 'simples'. O mundo tá surreal, gente... Principalmente, vocês, mulheres. Esse padrão de corpos "perfeitos" que é impossível de alcançar exibidos no Instagram e na mídia precisa acabar urgentemente", comentou.

"Pra quê correr risco de vida à toa? Não dá pra entender. Somos novos, temos várias outras maneiras de sentir bem, saudáveis, bonito (a), se eu puder dar um conselho. Precisamos voltar a mostrar, sim, a realidade em tudo. Somos assim e ponto. Esse mundo 'fake' vai acabar matando mais e mais jovens", completou o surfista.

O velório de Luana acontecerá será nesta quarta-feira (8), das 9h às 11h, e a cerimônia de cremação está prevista para 11h, no cemitério Valle Dos Reis, em Taboão da Serra, São Paulo.