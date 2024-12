O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), foi internado nesta terça-feira (10/12) com um quadro de pneumonia e sinusite. Segundo boletim médico da Rede Mater Dei, o chefe da administração da capital mineira passou por um tratamento venoso com antibiótico.

O documento assinado pelo coordenador médico da unidade, Dr. Enaldo Melo de Lima, atesta que o prefeito apresentou uma resposta favorável nos exames de controle. A expectativa é que Fuad Noman receba alta nos próximos dias.

Aos 77 anos, o prefeito tem enfrentado uma série de complicações na saúde. Essa é a segunda internação de Fuad nas últimas duas semanas. No dia 23 de novembro, Fuad havia sido internado após constatar fortes dores nas pernas em decorrência de uma neuropatia periférica, consequência do tratamento de câncer realizado pelo prefeito neste ano e finalizado em outubro.

O prefeito ficou cinco dias internado e recebeu alta no dia 28. Na época, Fuad foi às redes sociais tranquilizar o belo-horizontino e disse que voltava para a casa “mais determinado” para continuar os compromissos no comando da capital mineira. “Os últimos dias foram de cuidar da saúde, de problemas causados por efeitos colaterais de meu tratamento bem sucedido contra o câncer. Mas não parei de trabalhar um momento sequer, acompanhando de perto as demandas da nossa cidade”, escreveu.

Segundo a nota do Hospital Mater Dei, durante o período da internação, o prefeito foi submetido a exames para averiguar a situação da sua saúde em relação ao câncer e os resultados confirmaram a remissão da doença.

“Ele apresentou melhora progressiva do quadro com as medidas clínicas e de fisioterapia motora adotadas pela equipe médica, com controle completo da dor e recuperação funcional progressiva. Durante a internação, foram realizados exames complementares que revelaram remissão completa do linfoma não Hodgkin, cujo tratamento foi encerrado em outubro passado”, diz trecho da nota.

Tratamento contra o Câncer

No dia 4 de julho, após exames de rotina, o prefeito anunciou que estava com um pequeno linfoma não Hodgkin (LNH) na região do abdômen. Na época, ele enfatizou que já tinha passado por uma cirurgia e que continuaria exercendo o cargo de prefeito e disputaria a reeleição mesmo passando por um tratamento quimioterápico.

Os linfomas são um tipo de tumores raros se comparados a outros tipos de câncer, e acomete as células do sistema linfático, responsável pela defesa do corpo, e que se espalha de maneira não ordenada. Segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca), a condição é mais comum à medida que as pessoas envelhecem, em especial nos homens.

“Continuarei exercendo o meu cargo de prefeito de Belo Horizonte, da mesma forma que fiz até agora: trabalhando muito e aparecendo pouco”, desabafou Fuad em pronunciamento ao lado de familiares e servidores da prefeitura.

Durante toda a campanha de reeleição o prefeito passou por quimioterapia, o que não o impediu de cumprir agendas pelas ruas de BH ao lado do seu vice Álvaro Damião (União Brasil). No dia 19 de outubro, no meio de uma agenda no Aglomerado da Serra, na região Centro-Sul da capital, o prefeito confirmou o fim do tratamento contra o linfoma e disse que estava “muito mais vigoroso e muito mais animado”.

No dia 27 de outubro, Fuad venceu a disputa em segundo turno contra o deputado estadual Bruno Engler (PL) por 53,73% dos votos válidos contra 46,27%. Em seu discurso, Fuad agradeceu o apoio de mais de 670 mil belo-horizontinos, valorizou sua experiência enquanto administrador e lembrou do tratamento contra o câncer na campanha.

“A vitória de quem trabalhou incansavelmente nos últimos dois anos e meio em que tive sentado na cadeira de prefeito. Mesmo passando por um longo e doloroso tratamento de saúde, não faltei a um único dia de trabalho”, comemorou.