O prefeito reeleito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), teve alta hospitalar nesta quinta-feira (28/11) após cinco dias de internação. Em nota oficial emitida pelo Hospital Mater Dei, o médico Enaldo Melo de Lima afirmou que o pessedista teve melhora progressiva no quadro de dores nas pernas que obrigaram sua internação no último sábado (23/11).





Segundo o documento, Fuad respondeu bem ao tratamento clínico e fisioterapêutico, culminando no controle da dor e progressiva recuperação funcional.





Em seu perfil oficial no Instagram, o prefeito comemorou a alta. Fuad também confirmou que as dores são oriundas do tratamento realizado nos meses anteriores.

“Os últimos dias foram de cuidar da saúde, de problemas causados por efeitos colaterais de meu tratamento bem sucedido contra o câncer. Mas não parei de trabalhar um momento sequer, acompanhando de perto as demandas da nossa cidade. Volto para casa ainda mais determinado a seguir em frente com o compromisso de fazer de Belo Horizonte uma cidade melhor para todos. Agradeço por tantas mensagens de apoio, orações e energias positivas neste período, e faço um reconhecimento muito especial aos profissionais de saúde que me acompanharam com tanto cuidado e carinho. Vamos em frente”, escreveu o prefeito.

Aos 77 anos, Fuad Noman enfrentou em 2024 a sua primeira campanha como cabeça de chapa e conseguiu a reeleição a prefeito da capital mineira no segundo turno. Junto do desafio eleitoral, ele também passou pelo tratamento de um câncer.





Segundo a nota do Hospital Mater Dei, durante o período da internação, o prefeito foi submetido a exames para averiguar a situação da sua saúde em relação ao câncer e os resultados confirmaram a remissão da doença.









“Ele apresentou melhora progressiva do quadro com as medidas clínicas e de fisioterapia motora adotadas pela equipe médica, com controle completo da dor e recuperação funcional progressiva. Durante a internação, foram realizados exames complementares que revelaram remissão completa do linfoma não Hodgkin, cujo tratamento foi encerrado em outubro passado”, diz trecho da nota.

