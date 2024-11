O prefeito reeleito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), de 77 anos, segue internado desde esse sábado (23/11), quando deu entrada em um hospital particular da capital após sentir dores nas pernas.

De acordo com a assessoria de imprensa dele, Fuad está sendo acompanhado pelo seu médico, o oncologista Enaldo Melo de Lima. Não há previsão de alta para este domingo (24/11).







Em julho deste ano, o prefeito foi diagnosticado com câncer no sistema linfático, conhecido como Linfoma de Hodgkin, e iniciou tratamento, encerrado em outubro. Na semana passada, o prefeito também fez exames de rotina no mesmo hospital onde está internado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

A assessoria da prefeitura ainda não se manifestou sobre a permanência de Fuad no hospital e a expectativa de alta.