A uma semana do segundo turno, o prefeito Fuad Noman (PSD) comemorou o fim de seu tratamento contra um linfoma e se disse emocionado com a reta final da campanha. Em visita ao Aglomerado da Serra, Centro-Sul de Belo Horizonte, neste sábado (19/10), o candidato à reeleição também manifestou seu desejo de que a semana derradeira da disputa contra o deputado estadual Bruno Engler (PL) aconteça sem ataques mútuos.

“Olha a minha cara. Olha para mim. Olha a animação que eu estou, a disposição. Estou aqui no sábado de manhã com essa força e coragem e o que mais me ajuda são os amigos que estão aqui me ajudando, dando força e coragem. O gás vem deles, eu tenho minha força interna, eu tenho a proteção de Deus e nesse momento graças a Deus a doença acabou. Estou muito mais vigoroso e muito mais animado”, disse o candidato que lidera as pesquisas de intenção de voto.

A agenda foi capitaneada pelo vereador e candidato a vice-prefeito Álvaro Damião (União Brasil). Com votação tradicionalmente ligada às comunidades carentes da capital mineira, o parlamentar e radialista anunciou Fuad por diversas vezes como “o prefeito das vilas e favelas”.

Fuad visitou o maior aglomerado de favelas da capital acompanhado dos nomes que concorreram à Câmara Municipal representando a comunidade. Estavam junto do prefeito nomes como Gilson Guimarães (PSB), Kika da Serra (Podemos), Marcelo Mattos (Agir) e Narciso José (PP). Nenhum deles foi eleito.

Além dos candidatos a vereador, a comitiva contou com a presença do deputado estadual e presidente do PSD em Minas Gerais, Cássio Soares; e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD).

Bolsonaro em BH

Nesta mesma manhã, a dezenas de quilômetros da Favela da Serra, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) desembarcava no Aeroporto de Confins para uma agenda com Engler.

Acompanhado do deputado federal Nikolas Ferreira (PL) e do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos), o ex-presidente estará com o candidato bolsonarista à PBH em uma ‘motocarreata’ da Pampulha ao Centro da capital mineira.

Questionado sobre o possível impacto da visita líder da extrema direita à BH na reta final da eleição, Fuad se mostrou despreocupado.

“Cada um busca seus instrumentos e seus apoios para melhorar sua posição. Entendo que a vinda do presidente é uma ajuda para ele, mas a decisão já foi tomada pelo eleitor, espero que não altere muito o quadro não”, disse o prefeito. Apesar da fala do candidato à recondução, Engler terminou o primeiro turno à frente do pessedista com uma vantagem de quase 100 mil votos.