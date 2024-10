O prefeito Fuad Noman (PSD), que disputa novo mandato, prometeu ontem, durante visita ao Instituto Hospital Mário Penna, especializado em tratamento oncológico, acelerar o acesso ao tratamento contra o câncer. Segundo o candidato, o sistema atual de tratamento é “muito ruim”. Ele destacou a demora excessiva no processo, desde a suspeita inicial até o início da terapia, citando que os pacientes podem esperar 120, 150 dias ou mais para realizar exames e consultas. O prefeito destacou que essa espera prolongada ocorre enquanto a doença progride, o que causa grande sofrimento e coloca vidas em risco.



Fuad se reuniu com o presidente do Instituto Mário Penna, Marco Antônio Viana Leite, para discutir as dificuldades e as necessidades dos hospitais. A agenda no Bairro Luxemburgo, Centro-Sul da capital, também foi acompanhada do deputado federal Reginaldo Lopes (PT-MG) e pelo vereador eleito Pedro Rousseff (PT).



“Hoj,e o sistema de tratamento (de acesso), de atendimento ao paciente de câncer, é muito ruim. Uma pessoa procura um posto de saúde, o médico suspeita de algum tipo de câncer, solicita o exame. Ela vai para um local, demora dois, três meses para conseguir o exame. Aí, faz o exame, volta para o posto para um outro médico, mais dois, três meses para poder ser atendido”, declarou.



“Em 120 dias, 150 dias, identifica que ele está com câncer e precisa tratar. A doença já passou um tempo grande. A gente precisa mudar esse processo, criar um acesso mais rápido, porque a pessoa não pode ficar 120 dias esperando com a doença. Nós precisamos de fazer uma mudança completa no sistema. Nós não podemos perder vidas porque demoramos a dar atenção. Não podemos fazer isso. E a gente está perdendo hoje”, completou.



À imprensa, Fuad disse que tem visitado vários hospitais. “Saúde é uma preocupação imensa. Eu tenho feito esses últimos dias, visita vários hospitais, porque saúde, para mim, é um grande problema. Saúde é uma preocupação imensa”, disse.



Na terça-feira (15/10), Fuad infomou que encerrou na semana passada o tratamento que fez contra o linfoma não Hodgkin, com a última sessão de quimioterapia. Mas irá continuar fazendo acompanhamento. Segundo ele, sua experiência pessoal com o câncer reforça sua determinação com o assunto. Contou ter passado por um tratamento bem-sucedido, com diagnóstico precoce e intervenção rápida, o que permitiu que superasse a doença em poucos meses.



No entanto, o prefeito destacou que ficou extremamente “incomodado” com o contraste entre sua experiência pessoal e a realidade enfrentada por muitos pacientes que não têm acesso a um plano de saúde. “O SUS tem que dar o mesmo tratamento que qualquer plano de saúde. Nós sabemos as dificuldades que é um tratamento com uma doença dessa, eu particularmente. E eu não posso deixar a pessoa que não pode ter um plano de saúde ser maltratada. Ela vai tratar bem, igual a qualquer plano de saúde. Belo Horizonte, no próximo mandato meu, se eu for eleito, espero que seja, nós vamos mudar completamente o sistema de atendimento a pessoas com esse tipo de doença”, informou.



No Mário Penna, Fuad recebeu uma homenagem de pacientes em tratamento de câncer de cabeça e pescoço, que cantaram as músicas “Como é grande o meu amor por você”, de Roberto Carlos, e “Anunciação”, de Alceu Valença. Além disso, o prefeito recebeu um kit de presente de uma paciente em tratamento de câncer de mama.



ZEMA



Durante a agenda no Luxemburgo, Fuad Noman minimizou o apoio do governador Romeu Zema (Novo) ao seu adversário no segundo turno, o deputado estadual Bruno Engler (PL). Ele disse que respeita a decisão do chefe do Executivo estadual e ressaltou que o Novo “tomou uma decisão” e que Zema tem “compromissos partidários”.



Segundo o candidato, a relação entre a Prefeitura de Belo Horizonte e o governo de Minas Gerais permanece positiva. Ele também declarou que espera que o apoio de Zema a Engler não interfira no resultado das eleiçõe e ainda se disse satisfeito com as recentes pesquisas eleitorais que o colocam na liderança no segundo turno.



“O governador é uma pessoa de um partido, e o partido tomou a decisão, e eu respeito; é assim que funciona. A relação da prefeitura com o governo não muda, é uma relação boa. A minha relação com o governo é muito boa. Agora, ele tem os compromissos partidários dele”, destacou Fuad Noman à imprensa, na manhã de ontem.



O chefe do Executivo da capital também comentou a possibilidade de transferência de votos com o apoio de Zema ao adversário. “Eu espero que não mude nada na eleição. Estou muito satisfeito com as pesquisas que estão, hoje, acontecendo, mas a gente tem que respeitar a posição do governador com o partido. Então, não temos comentário a fazer a respeito disso”, completou.



Na quinta-feira (17/10), Zema declarou oficialmente apoio ao candidato bolsonarista. “Bruno Engler tem uma proposta mais semelhante à minha. O que o Bruno Engler quer para Belo Horizonte é um secretariado técnico. É um jovem que tem grande potencial e pode somar muito para o desenvolvimento de BH”, afirmou o governador, em Sete Lagoas, na Região Central de Minas.