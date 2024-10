O Prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), candidato à reeleição, minimizou o apoio do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), ao deputado estadual Bruno Engler (PL) na disputa eleitoral pela administração municipal. Fuad afirmou que respeita a decisão do governador em apoiar o parlamentar bolsonarista, ressaltando que o Novo "tomou uma decisão" e que Zema possui "compromissos partidários".

Segundo o prefeito, a relação entre a Prefeitura de Belo Horizonte e o Governo de Minas Gerais permanece positiva. Ele também disse que espera que o apoio de Zema a Engler não interfira no resultado das eleições, afirmando estar satisfeito com as recentes pesquisas eleitorais que o colocam na liderança no segundo turno.

“O governador é uma pessoa de um partido, e o partido tomou a decisão, e eu respeito; é assim que funciona. A relação da prefeitura com o governo não muda, é uma relação boa. A minha relação com o governo é muito boa. Agora, ele tem os compromissos partidários dele”, destacou Fuad Noman à imprensa, na manhã desta sexta-feira (18/10).

O prefeito também comentou sobre a possibilidade de transferência de votos com o apoio de Zema. “Eu espero que não mude nada na eleição. Estou muito satisfeito com as pesquisas que estão, hoje, acontecendo, mas a gente tem que respeitar a posição do governador com o partido. Então, não temos nenhum comentário a fazer a respeito disso”, completou.

Nessa quinta-feira (17/10), Zema declarou oficialmente apoio ao candidato bolsonarista. "Bruno Engler tem uma proposta mais semelhante à minha. O que o Bruno Engler quer para Belo Horizonte é um secretariado técnico. É um jovem que tem grande potencial e pode somar muito para o desenvolvimento de BH", afirmou o governador, em Sete Lagoas.

