O governador Romeu Zema (Novo) declarou apoio a Bruno Engler (PL), nesta quinta-feira (17/10), na corrida pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH). O bolsonarista se reuniu com o chefe do Executivo estadual nessa quarta (16/10) para definir detalhes neste fim de campanha.

"Bruno Engler tem uma proposta mais semelhante à minha. O que o Bruno Engler quer para Belo Horizonte é um secretariado técnico. É um jovem que tem grande potencial e pode somar muito para o desenvolvimento de BH", afirmou o governador, em Sete Lagoas.

No primeiro turno, Zema indicou a candidata à vice-prefeita Luísa Barreto (Novo) na chapa encabeçada pelo deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos).

Engler disse que vem conversando também com o Republicanos para fechar apoio à sua candidatura. Contudo, ele rejeita a presença do ex-prefeito Alexandre Kalil (sem partido), principal cabo eleitoral de Mauro Tramonte no primeiro turno e que negociou filiação a legenda em troca de apoio político.

A última pesquisa Quaest, publicada na quarta, aponta o prefeito e candidato à reeleição, Fuad Noman (PSD), com 46% das intenções de voto, contra 37% de Engler.

A pesquisa ouviu 1.002 pessoas com 16 anos ou mais na capital mineira. Os dados foram coletados entre domingo (13/10) e terça-feira (15/10). A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.