Durante uma agenda do deputado estadual e candidato à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), Bruno Engler (PL), no centro da capital mineira nesta quarta-feira (16/10), chamou a atenção das pessoas presença de um homem usando fotos do personagem Dino da Silva Sauro, da antiga série televisiva "Família Dinossauro", com a frase "Dino apoia Prefeito Bruno Engler".

Abner de Ner Dino Pedra, mais conhecido por Dino, teve a sua candidatura à vereador pelo PT nesta eleição impugnada e agora apoia do bolsonarista Bruno Engler Reprodução/TSE

O homem que é frequentemente visto por quem transita pelo Centro da cidade é, segundo o registro na Justiça Eleitoral, Abner de Ner Dino Pedra. Nos últimos anos, em sua máscara podia ser visto o número 13 e imagens em referência ao Partido dos Trabalhadores.

Sob o nome de "Dino", ele tentou ser postulante à vereador em Belo Horizonte pelo PT nas eleições deste ano, mas teve a candidatura indeferida. Segundo o Partido dos Trabalhadores de Belo Horizonte, o nome dele não foi aprovado nas convenções da legenda.

Ao Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG), ele alegou que o seu nome foi retirado indevidamente da Ata de Convenção Municipal e que estava convicto de que seu nome estaria devidamente regularizado.

"Ele não tem relação nenhuma com o PT. O nome dele não figurou nem como pré-candidato nas listas do partido", afirmou o presidente do PT de Belo Horizonte, Guima Jardim.

A carreira política de Dino começou em 2010, quando tentou ser candidato à deputado federal pelo então PMDB, hoje MDB; em 2014, ele buscou o mesmo cargo pelo PSDB; em 2022, ainda para o Legislativo Federal, ele tentou pelo Podemos. Em todas as tentativas, sua candidatura foi indeferida.