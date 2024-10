À medida que a campanha para o segundo turno das eleições em Belo Horizonte se intensifica, a nova pesquisa Quaest, divulgada nesta quarta-feira (16/10), revelou a movimentação dos eleitores dos ex-candidatos Mauro Tramonte (Republicanos), Gabriel (MDB) e Duda Salabert (PDT).

De acordo com a pesquisa, Fuad Noman (PSD), candidato a reeleição, deve se beneficiar substancialmente da migração dos eleitores. Dos nomes mostrados pelo estudo, apenas a deputada federal Duda Salabert apoiou oficialmente a candidatura do prefeito.





Com isso, o desafio para Bruno Engler (PL), candidato do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), será buscar conquistar os indecisos. O deputado estadual negocia com Mauro Tramonte e Gabriel Azevedo o apoio neste segundo turno. No entanto, ainda não obteve resposta oficial.



Veja os números:

Votou em Mauro Tramonte (Republicanos)

Fuad Noman (PSD): 52%

Bruno Engler (PL): 28%

Indecisos: 9%

Branco/ Nulo/ Não vai votar: 11%

Votou em Gabriel (MDB)

Fuad Noman (PSD): 63%

Bruno Engler (PL): 29%

Indecisos: 4%

Branco/ Nulo/ Não vai votar: 4%

Votou em Duda Salabert (PDT)