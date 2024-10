O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) começou a preparar as urnas eletrônicas para o segundo turno em Belo Horizonte, nessa terça-feira (15/10). Ao todo, 5.934 equipamentos passam pelo procedimento de carga até o próximo domingo (20/10), sendo 4.764 para uso efetivo dos eleitores e 270 urnas de reserva.

O sistema de votação e os dados do eleitorado foram programados para o 1º turno e não precisam ser substituídos. Para o 2º turno, serão inseridos os dados das chapas do atual prefeito Fuad Noman (PSD) e do deputado estadual Bruno Engler (PL), além de uma nova mídia de resultados, onde serão registrados os votos de cada urna.

Após a carga, o equipamento ainda passa por testes de funcionamento no teclado, vídeo, áudio, impressora e sistemas. Algumas urnas serão selecionadas para serem submetidas a uma votação simulada, com os candidatos reais.

Os servidores e técnicos da Justiça Eleitoral conferem todos os lacres, que permitem verificar se os equipamentos não foram violados. Os procedimentos são acompanhados por entidades como o Ministério Público, representantes dos partidos políticos e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Engler disputa o segundo turno contra Fuad, largando na frente, de acordo com o resultado do primeiro turno. O candidato bolsonarista recebeu 435.853 votos, cerca de 34,38% dos válidos, contra 336.442 de Noman (26,54%). O número de votos dos candidatos é inferior ao da abstenção do eleitorado belo-horizontino, que registrou 588.699 pessoas sem votar.

Uberaba

No outro município mineiro com segundo turno, Uberaba, no Triângulo Mineiro, a preparação das urnas eletrônicas começa na sexta-feira (18/10) e termina no domingo. Ao todo, são 977 urnas, sendo 111 reservas.



Na cidade, Elisa Araújo (PSD) recebeu 46,36% dos votos, pouco mais de 76 mil. Ela disputa o segundo turno contra Tony Carlos (MDB), que, na primeira votação, recebeu 28,09% dos votos — 46 mil eleitores.