A Quaest divulga, nesta quarta-feira (16/10), a primeira rodada da pesquisa de intenção de voto para o segundo turno em Belo Horizonte, disputado entre o atual prefeito Fuad Noman (PSD) e o deputado estadual Bruno Engler (PL). A pesquisa, contratada pela TV Globo, ouviu cerca de mil eleitores na capital mineira.

Os entrevistadores foram a campo para colher os dados entre domingo (13/10) e terça-feira (15/10), aplicando um questionário quantitativo, por amostragem, com abordagem pessoal em pontos de fluxo populacional. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o número MG-03563/2024.

Segundo o instituto, as pessoas entrevistadas serão selecionadas de forma aleatória, com uma previsão de composição de 46% masculina e 54% feminina. No perfil previsto, 27% dos entrevistados terão entre 16 e 34 anos, 45% entre 35 e 59 anos e 28% terão 60 anos ou mais.

Em relação à escolaridade, a previsão é que 23% dos entrevistados tenham o ensino fundamental completo, 37% possuam ensino médio completo ou incompleto, e 40% tenham ensino superior completo ou incompleto.

Datafolha

Apesar de ser a primeira rodada da Quaest após a primeira votação, a TV Globo já havia divulgado uma pesquisa do Datafolha na última semana. O levantamento mostrou Fuad Noman na frente com 48% dos votos, enquanto Engler obteve 41%.

Dentre os 910 entrevistados, 8% responderam que vão votar em branco ou nulo, enquanto 4% ainda estão indecisos. A soma dos percentuais dá 101% devido ao arredondamento dos números. O levantamento possui margem de erro de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, e foi registrado na Justiça Eleitoral sob o protocolo MG-09634/2024.