Uma das propostas da jornalista Cristina Graeml (PMB), candidata à Prefeitura de Curitiba apoiada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, gerou repercussão negativa nas redes sociais. Durante debate na noite de segunda-feira, promovido pela TV Band, a candidata apresentou uma ideia para o transporte público, a "passagem proporcional" de ônibus. Segundo Graeml, a medida prevê a cobrança com base na distância percorrida pelos passageiros.

"O que a gente quer implantar é um sistema justo, para que aquele idoso sai do Centro da cidade (...) e vai até um bairro mais próximo, paga a mesma passagem de um morador que vem da Região Metropolitana até o Centro da cidade. Não é justo. Nós vamos implantar a passagem por quilômetro rodado. Isso é simples, já existe no exterior, é eficaz e é mais honesto", disse a candidata no debate.

Nas redes sociais, os usuários se dividiram sobre a proposta. "E a candidata do Bolsonaro em Curitiba, Cristina Graeml (PMB), que quer que quem mora nas periferias pague MAIS CARO pela passagem de ônibus? É o passe livre do mundo invertido!", compartilhou um usuário do X (antigo Twitter). Na publicação, Graeml disse que o usuário cometeu "calúnia" e que sua fala foi "distorcida". A candidata ainda solicitou direito de resposta à Justiça Eleitoral.

"Isso é CALÚNIA e o direito de resposta para a distorção da fala, feita de forma maldosa pela campanha adversária, já foi solicitado à Justiça Eleitoral. Atenção: quem propaga calúnia tbém (sic) comete crimes", respondeu.

Isso é CALÚNIA e o direito de resposta para a distorção da fala, feita de forma maldosa pela campanha adversária, já foi solicitado à Justiça Eleitoral. Atenção: quem propaga calúnia tbém comete crimes. — Cristina Graeml (@cristinagraeml) October 16, 2024

"Essa coisa de cobrar por km rodado no exterior acontece em locais onde vc tem serviço de integração com metrô robusto ou em locais com os subúrbios fortes e empregando grande parte da população residente lá. Fazer isso nas capitais brasileiras é prejudicar gente pobre", comentou outro usuário.



"Se percorre mais, se paga mais, isso é simples de se entender e justo!", defendeu outro internauta. "Às vezes tem que desenhar: 1. A proposta não cita aumento de tarifa pra ninguém, muito pelo contrário, vai buscar reduzir; 2. A diferença de valor a menor será aplicada para quem se deslocar para lugares próximos, por razões óbvias;", explicou outro usuário.

De acordo com o plano de governo da candidata, o intuito da proposta é garantir "justiça tarifária". Ela também propõe um modelo de integração temporal, em que os usuários poderiam fazer múltiplas viagens com uma única tarifa dentro de um determinado período.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

No entanto, o plano de governo de Cristina não esclarece se a proposta visa reduzir o valor da passagem em trajetos de menor quilometragem. A assessoria da candidata foi procurada pela reportagem do Estado de Minas, mas até o momento da publicação desta matéria não obteve retorno.