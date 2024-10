A Justiça de Uberaba, no Triângulo Mineiro, negou o pedido de Thiago Mariscal (PSDB), recém-eleito vereador, para revogação de ordem restritiva que proíbe ele e outros acusados, por processo criminal, de se aproximarem da prefeita Elisa Araújo (PSD). A medida protetiva havia sido contestada por Mariscal (PSDB) no final do mês passado quando ele declarou que a situação estava prejudicando a sua campanha a vereador.





No fim de agosto a juíza Beatriz Auxiliadora Rezende, da 1ª Vara Criminal de Uberaba, aceitou denúncia do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) contra os candidatos a vereador pelo PSDB, Mariscal e Vinisim, o assessor da Câmara Municipal de Uberaba Rodolfo Natálio e o empresário Leonardo Alves, acusados de habilitar irregularmente chips de celular em nome da prefeita Elisa.





A denúncia foi formalmente recebida após investigação da PCMG ter identificado indícios para a abertura do processo criminal. Além de acolher a denúncia, a juíza concedeu uma medida protetiva, proibindo os acusados de se aproximarem a menos de 300 metros de Elisa Araújo.





A decisão da juíza foi tomada após a prefeita ter relatado se sentir ameaçada ao encontrar dois dos acusados em uma solenidade oficial. A medida protetiva inclui também a proibição de qualquer comunicação direta ou indireta com a prefeita.





O que diz a nova decisão judicial

Segundo informações divulgadas pela juíza da 1ª Vara Criminal da Comarca de Uberaba, Beatriz Auxiliadora Rezende Machado, pedido apresentado pela defesa de Mariscal de revogação da medida protetiva não foi acolhida porque o Ministério Público não dispensou a medida de afastamento.





"Por ora apenas a vítima tem mandado eletivo em curso. Se houver simultaneidade de mandatos, a depender do resultado do segundo turno das eleições municipais, aí haverá necessidade de se ponderar sobre eventual modificação da extensão das medidas, visando a assegurar o exercício pleno das funções do conjunto de indivíduos politicamente eleitos", diz trecho da decisão.





A reportagem perguntou para Mariscal sobre o posicionamento dele para o fato da justiça negar seu pedido para revogar medida protetiva a favor da prefeita e não obteve resposta.





Thiago Mariscal dos Santos, conhecido como Mariscal, do PSDB, foi o candidato a vereador mais votado em Uberaba nas eleições de domingo (6/10). Ele foi eleito com 5.447 votos, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).





Conclusão de inquérito

Falsidade ideológica, difamação e associação criminosa: estes foram os crimes citados em inquérito da Polícia Civil (PC) de Uberaba, finalizado no início de maio deste ano e que indiciou os quatro suspeitos. Eles teriam praticado os crimes contra a prefeita Elisa Araújo.

Conforme o inquérito policial, dois chips telefônicos teriam sido cadastrados, indevidamente e sem autorização, em nome da prefeita de Uberaba. Foram apreendidos quatro celulares, uma CPU de computador e quatro pendrives.





Prefeita enfrenta Tony Carlos pela segunda vez

A prefeita de Uberaba, Elisa Araújo (PSD), que conta com o apoio do governador Romeu Zema (Novo), vai enfrentar no segundo turno o empresário e jornalista Tony Carlos (MDB) pela segunda vez consecutiva. Ela obteve no primeiro turno 46,29% dos votos válidos, contra 28,21% do adversário.