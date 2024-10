O deputado federal e candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (Psol) desafiou o atual prefeito e postulante à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), a abrir o sigilo bancário. Isso porque, segundo o parlamentar, no debate dessa segunda-feira (14/10), na Band, Nunes recebeu pagamento sobre a "máfia das creches".





Para Boulos, o candidato à reeleição tenta impressionar o eleitorado com obras nas últimas semanas antes das eleições. "Você não fez nada. Você ficou três anos, não fez, deixou para véspera da eleição para querer enganar as pessoas, e o povo está sofrendo agora com isso", criticou.

Ele também afirmou que tem orgulho de ser professor e deputado em um ataque a Nunes, dizendo que tem uma ficha limpa, sem investigações sobre creches ou sobre armadilha de mosquitos da dengue, o que fez o prefeito negar com a cabeça veementemente.

"Meu salário, meus rendimentos são muito honrosos, e, aliás, quero te fazer um desafio aqui. Já que você está falando e colocou questões de trabalho, dizendo que com você está tudo certo, abro agora meu sigilo bancário da minha conta. Você abre o seu? Te desafio para abrir! Você abre para a sociedade de São Paulo saber se você de fato é limpo como está dizendo que é?", desafiou Boulos.





Em tréplica, Nunes falou que o apelo "chega a beirar o ridículo", sendo uma "atitude desesperada" de Boulos para converter a rejeição. No entanto, não respondeu diretamente ao desafio de Boulos. Na contraresposta, Nunes deixou um papel cair no chão, e Boulos reagiu: "Fica calmo, não precisa ficar nervoso".

