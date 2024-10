Engler disse que está em acordo com as lideranças do partido e que

O candidato à Prefeitura de Belo Horizonte pelo PL, Bruno Engler, afirmou que conversará ainda nesta semana com o governador Romeu Zema (Novo) para firmar o apoio do chefe do Executivo estadual à sua campanha para o segundo turno do pleito em BH. O candidato disse ainda que está em acordo com as lideranças do partido e que “não falta nada, só sentar e conversar”.

Em gravação de programa eleitoral sobre educação, nesta terça-feira (15/10), no Bairro São João Batista, Região Nordeste da capital, Engler disse que o cenário deve ser resolvido até esta quarta-feira (16/10). “Conversei no telefone com o governador. Ele tá no Mato Grosso, reforçando uma campanha lá em Cuiabá, ele me informou ele volta para BH hoje à noite e amanhã a gente deve sentar e conversar”, declarou Engler.

O postulante à PBH comentou sobre o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros nomes do partido. “O presidente Bolsonaro teve 54% dos votos aqui no segundo turno (em 2022), então a maioria dos belo-horizontinos escolheu ele para presidente, mas eu acho que independente de estratégia política a gente precisa ter clareza na nossa posição, eu sou um cara direita, eu sou aliado do presidente Bolsonaro e sou apoiado por ele com muito orgulho”, afirma.

Engler ainda teceu críticas sobre a articulação política do concorrente e atual prefeito, Fuad Noman (PSD). “Eu não sou igual o prefeito Fuad que fica aí fazendo cálculo político, está com vergonha, escondendo Lula. O Alexandre Silveira quer trazer, mas não tem um prestígio pra trazer aqui. Todo mundo sabe meu lado", afirmou.

Na próximo sábado (19/10), Bolsonaro vem a Belo Horizonte para apoiar a motociata de Engler. O deputado federal Nikolas Ferreira e o senador Cleitinho, correligionários do candidato, também estarão presentes. Bruno também confirmou nesta terça-feira a presença da esposa do ex-presidente, Michelle Bolsonaro no evento.

O grupo irá se reunir às 14h, na pracinha da Pampulha, entre as avenidas Fleming e Otacílio Negrão de Lima, ao lado do Parque Guanabara. O cortejo seguirá até a Avenida Afonso Pena, próximo à sede da Prefeitura. O candidato convocou os eleitores para uma concentração na sede do Executivo municipal às 14h30, onde pretende conversar com o público ao lado dos correligionários.