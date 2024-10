O prefeito de Belo Horizonte e candidato à reeleição pelo PSD, Fuad Noman, quer ampliar o diálogo com os setores da indústria, comércio, bens e serviços a partir da criação de um conselho municipal de desenvolvimento econômico.

Durante a participação em um encontro promovido pelo presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), Flávio Roscoe, e pelo presidente da Fecomércio MG, Nadim Donato, nesta segunda-feira (13/10), o chefe do Executivo também falou sobre a mineração na Serra do Curral e comentou os ataques do concorrente Bruno Engler (PL) contra sua campanha.





A agenda foi acompanhada pelo presidente do PSD, deputado estadual Cássio Soares. Álvaro Damião (União), vice de Fuad, não esteve presente. O postulante à reeleição caracterizou o encontro como uma oportunidade para ouvir os setores diretamente e afirmou que, somente a partir do diálogo, poderia elaborar propostas de governo para esse público.





“Eu quero criar um conselho de desenvolvimento econômico na cidade de Belo Horizonte para que possamos, até permanentemente, discutir com entidades que estão no dia a dia da atividade econômica da cidade. Belo Horizonte é uma cidade que vive de três bases muito relevantes: serviços, comércio e eventos”, declarou.

O prefeito, que já se manifestou contra a mineração na Serra do Curral, manteve sua posição diante dos interesses da indústria, mas não descarta a realização de atividades econômicas no local. “A Serra do Curral é o nosso Monte Everest; não podemos destruí-la. Temos muitos lugares para minerar em Belo Horizonte. Então, vamos transformar aquele grande parque em uma pista de corrida para atletas de montanha”, disse.





Questionado sobre a revitalização do centro da cidade, Fuad afirmou estar verificando a possibilidade de alterar o Plano Diretor. O plano diretor tem uma lei que determina que só pode ser modificado a cada oito anos. Já pedi à procuradoria para tentar alterar esse artigo para que possamos estudar essa possibilidade. O Plano Diretor é urbanístico. Eu gostaria que tivéssemos um plano diretor de desenvolvimento econômico e a criação de um fórum”, afirmou.

A questão das pessoas em situação de rua no Centro da capital foi destacada entre os problemas do comércio. Em resposta, o candidato mencionou o “retrofit”, iniciativa que busca ocupar os prédios abandonados em posse do Estado na região. “Queremos trazer as pessoas para reocupar o Centro de Belo Horizonte, trazendo mais escolas e comércio. É um projeto lento”, apontou.





Resposta aos ataques





Diante dos ataques diretos de seu concorrente Bruno Engler, Fuad disse que não irá respondê-los. “Ele não tem proposta, não tem experiência, nunca produziu nada, então a única coisa que ele tem a fazer é atacar o candidato que já fez tudo. Ele está levando para a violência, é o jeito dele de ser, um jeito agressivo. Meu jeito é diferente”, declarou.

