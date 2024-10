Prefeito possui 14 pontos de vantagem contra deputado do PSOL

O prefeito de São Paulo e candidato à reeleição Ricardo Nunes (MDB) segue na frente do deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) na disputa do segundo turno, segundo pesquisa Real Time Big Data contratada pela TV Record e divulgada nesta segunda-feira (14/10).

Segundo a pesquisa, Nunes lidera as intenções de voto com 53%, enquanto Boulos marca 39%. Entre os 1.500 eleitores entrevistados, 3% disseram votar em branco ou anular, outros 5% responderam que não sabem.

Considerando apenas os votos válidos, ou seja, o resultado sem votos brancos e nulos, Nunes possui uma vantagem de 16 pontos percentuais. O atual prefeito marca 58% das intenções de voto, contra 42% de Guilherme Boulos.

O levantamento, realizado entre os dias 11 e 12 de outubro, é o primeiro após um temporal atingir a cidade e deixar milhares sem energia. Nos últimos dias a campanha de Boulos tem focado nas críticas contra Nunes, relacionando o prefeito aos transtornos causados pela chuva.

Na manhã desta segunda-feira, cerca de 354 mil casas ainda estavam sem energia na maior cidade do país. O próprio Boulos, inclusive, relatou falta de luz em sua residência em um vídeo publicado nas redes sociais.

Migração de votos

A pesquisa ainda calculou a migração de votos dos candidatos derrotados no primeiro turno. Cerca de 69% dos mais de 1,7 milhão de eleitores do ex-coach Pablo Marçal (PRTB) iriam para o prefeito Ricardo Nunes, enquanto apenas 6% migram para Guilherme Boulos.

Entre os 605.552 votos da deputada federal Tabata Amaral (PSB), quarta colocada na votação do primeiro turno, 62% iriam para o candidato do PSOL. Outros 27% dos eleitores tendem a votar em Nunes.

Os eleitores do apresentador José Luiz Datena (PSDB), quinto colocado com pouco mais de 112 mil votos, e que recentemente declarou apoio a Boulos, demonstraram preferência por Nunes. A pesquisa calculou que 58% votam no atual prefeito, enquanto Boulos recebe 33% dos eleitores.

A pesquisa Real Time Big Data possui uma margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa é registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo SP-00357/2024.