O apresentador de televisão José Luiz Datena (PSDB) declarou voto no deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) no segundo turno das eleições em São Paulo. O tucano enviou um vídeo à Folha de S. Paulo no sábado (12/10) confirmando a decisão que, segundo ele, é “contra a infiltração do crime organizado” na maior capital do país.

“Eu voto no Boulos para parar com essa criminalidade que torna a cidade de São Paulo, o Estado de São Paulo e o país, reféns do narcotráfico. Nós não queremos isso. Por isso, eu apoio o Boulos para o 2º turno de São Paulo. Vote com ele, vote contra o crime”, disse Datena.

Nas redes sociais, Boulos agradeceu o apoio de Datena. “Obrigado, Datena! Vamos juntos enfrentar o crime e garantir uma São Paulo mais justa”, exclamou o psolista.

O deputado federal apoiado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem como adversário no segundo turno o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB), apadrinhado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ao lado de Pablo Marçal (PRTB), os dois protagonizaram um primeiro turno disputado, com uma diferença de menos de 80 mil votos entre o primeiro colocado e o terceiro.

Nunes recebeu 1.801.139 votos, largando na frente com 29,48% dos votos válidos. Boulos por sua vez recebeu 1.776.127 votos (29,07%), enquanto Marçal foi a escolha de 1.719.274 eleitores (28,14%).

Datena teve um desempenho que, segundo ele próprio, foi “péssimo e abaixo da crítica”. O apresentador recebeu 112.344 votos, ficando na quinta colocação com menos de 2%. A deputada federal Tabata Amaral (PSB), que havia tentado um acordo para formar chapa com Datena, recebeu 605.552 votos (9,91%) e já declarou apoio a Guilherme Boulos.