Bolsonaro, Nikolas, Cleitinho e Engler, todos do PL, estarão em motociata em BH no próximo sábado (19/10)

O candidato à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) pelo PL, Bruno Engler, confirmou a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na capital mineira no próximo sábado (19/10) para uma motociata com apoiadores. O deputado federal Nikolas Ferreira e o senador Cleitinho, ambos do PL, estarão presentes no evento.





A articulação para a vinda de Bolsonaro foi feita na última quarta-feira (9/10), quando Engler esteve em Brasília após confirmar sua ida ao 2° turno do pleito municipal.





O grupo irá se reunir às 14h, na pracinha da Pampulha, entre as avenidas Fleming e Otacílio Negrão de Lima, ao lado do Parque Guanabara. O cortejo seguirá até a Avenida Afonso Pena, próximo à sede da Prefeitura. O candidato convocou os eleitores para uma concentração na sede do Executivo municipal às 14h30, onde pretende conversar com o público ao lado dos correligionários.





“O presidente é o meu apoiador e aliado desde o início. Nós comungamos dos mesmos valores e, de maneira semelhante a ele, pretendo fazer um governo técnico. Ele estará aqui conosco, presencialmente, igual esteve no primeiro turno, no dia 5 de setembro, em comício no BeFly Hall. É um apoio importantíssimo para a nossa caminhada rumo à vitória no dia 27 de outubro”, declara Engler.

