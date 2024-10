A prefeita mais votada do país no primeiro turno, Marília Campo (PT), é a entrevistada do EM Minas deste sábado (12/10). Reeleita para um quarto mandato em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, a petista fez uma série de críticas à estratégia adotada pelo Partido dos Trabalhadores nas eleições municipais, que, segundo ela, tem se afastado dos problemas centrais da população.

“Na minha opinião, o PT precisa promover uma mudança profunda na sua estratégia política, ele precisa se vincular à realidade das pessoas nas cidades. Primeiramente, acredito que o discurso que prevalece, o discurso do identitarismo, não acrescenta na disputa geral de um projeto de sociedade. Segundo, essa estratégia de sempre se reportar ao passado... O povo não quer mais isso, o povo quer resposta para os problemas atuais”, disse.

Segundo Marília, o partido tem dado resposta em questões da “macropolítica”, apresentando bons indicadores na economia, mas não consegue responder “aquilo que mais aflige a população”.

“Acredito que o presidente Lula ainda terá seu tempo. Ele terá que não só apresentar melhores indicadores de emprego e renda, mas também sintonizar a disputa política, dialogar mais com as cidades, os estados, saber quais são as principais demandas. Falta um pouco de diálogo”, emendou.

O PT conquistou 248 prefeituras no primeiro turno de 2024, um crescimento de 66 cidades em relação ao último pleito. Em comparação, o PSD do prefeito Fuad Noman, de Belo Horizonte, por exemplo, alcançou 882 municípios, sendo o maior partido do país em número de prefeituras.

EM Minas

O EM Minas, programa da TV Alterosa em parceria com o Estado de Minas e Portal Uai, vai ao ar todos os sábados às 19h30. São dois blocos exibidos na televisão, com um terceiro exclusivo no canal do YouTube do Uai. Os melhores momentos da entrevista e a íntegra podem ser lidas no site do Estado de Minas e na edição do jornal impresso de domingo.