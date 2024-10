A presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), avaliou a disputa eleitoral de 2024 como “positiva” para a legenda. Ao todo, o partido conquistou 248 prefeituras, apresentando um crescimento em relação ao pleito de 2020.

“Nós já tínhamos avaliado que iríamos nos sair melhor do que saímos em 2020, que foi uma eleição muito difícil para nós. Aliás, a eleição de 2016 foi difícil, a de 2020 foi difícil e agora a de 2024 mostra um processo de reconstrução do PT no processo eleitoral local, o que é muito importante”, disse, lembrando a reeleição de Marília Campos (PT) em Contagem, e Margarida Salomão (PT) em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira.

Desde 2016, quando a então presidente Dilma Rousseff (PT) enfrentou um processo de impeachment, os petistas vinham tendo uma derrocada nas eleições municipais. Na época, foram eleitos 254 prefeitos, enquanto no pleito de 2012 eram 635 cidades comandadas pela legenda.

Em 2020, com reflexos da Operação Lava Jato, a prisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e outras lideranças, o partido elegeu 182 prefeitos. Em comparação, no auge da popularidade do presidente Lula em 2008, o PT havia conquistado 550 prefeituras.





Gleisi Hoffmann ainda destacou alianças estratégicas, principalmente em São Paulo com o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), que vai ao segundo turno contra o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB). “A partir de segunda-feira, é uma outra eleição e nós vamos estar articulando com as forças políticas, com a nossa militância, como os movimentos sociais, para fazer de Boulos o prefeito da cidade de São Paulo”, disse.

A deputada também destacou a reeleição de Eduardo Paes (PSD) no primeiro turno, com 60,47% dos votos válidos. “Na terra de Bolsonaro, berço político de Bolsonaro. Ele escolheu seu candidato, o Ramagem, chefe da arapongagem, e não conseguiu levá-lo para o segundo turno”, emendou a petista em entrevista a TvPT.

Em comparação, o PL do ex-presidente Bolsonaro elegeu 512 prefeitos em todo o país, 168 cidades a mais do que em 2020 e é o quinto partido com o maior número de prefeituras.