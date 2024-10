O Partido dos Trabalhadores (PT) anunciou que vai se pronunciar na manhã desta terça-feira (8/10) sobre a posição da legenda no segundo turno das eleições para a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH). Em nota, a direção municipal petista informou que a estratégia será traçada para fazer frente à candidatura de Bruno Engler (PL), que disputa com o atual prefeito Fuad Noman (PSD).





A cúpula petista apresentará seu posicionamento formal em entrevista coletiva marcada para às 11h30 no escritório do deputado federal e candidato derrotado na eleição para prefeito de BH, Rogério Correia. Além do parlamentar, estarão presentes a bancada de vereadores eleita pelo partido e o presidente do diretório municipal da legenda, Guima Jardim.





Desde a noite de domingo (6/10), quando as urnas determinaram que Fuad e Engler disputassem o segundo turno, Correia já indicava que estaria ao lado do atual prefeito para fazer oposição ao deputado estadual bolsonarista. A dúvida está na intensidade com que os petistas entrarão na campanha pessedista até a segunda votação, em 27 de outubro.





Enquanto o PT municipal prepara seu anúncio, o ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT-SP), já confirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apoiará Fuad Noman no segundo turno.





O articulador das relações do governo federal confirmou que Fuad e Lula já conversaram horas após o fim da apuração das urnas. Padilha relacionou a posição do presidente ao apoio do prefeito de Belo Horizonte à candidatura do petista à Presidência da República em 2022.





A deputada estadual Bella Gonçalves (PSOL), vice na chapa encabeçada por Rogério Correia, foi mais rápida em anunciar seu apoio a Fuad. Na manhã desta segunda-feira (7/10), a parlamentar disse que já conversou com o prefeito e manifestou o endosso à candidatura pela reeleição contra Bruno Engler.





A corrida pela PBH terminou com Engler à frente com 34,38% dos votos válidos e Fuad na vice-liderança com 26,54%. Mauro Tramonte (Republicanos) ficou na terceira colocação com 15,22%; seguido por Gabriel Azevedo (MDB), com 10,55%; Duda Salabert (PDT), com 7,68%; e Rogério Correia (PT), com 4,37%.





Na Câmara Municipal, o resultado petista foi mais animador que a quinta colocação na disputa pelo Executivo. O partido conseguiu reeleger seus dois vereadores, Pedro Patrus e Bruno Pedralva; e acrescentar Pedro Rousseff e Luiza Dulci ao Parlamento.







Histórico de aproximação





Fuad chegou à prefeitura em 2022, quando Alexandre Kalil deixou o posto para concorrer ao governo de Minas. À época, o PSD mineiro embarcou na campanha de Lula para o Palácio do Planalto, com o ex-prefeito de BH tentando o Executivo Estadual e Alexandre Silveira disputando por uma vaga no Senado.





A dobradinha PT-PSD em Minas só elegeu Lula. Kalil perdeu ainda no primeiro turno para o governador Romeu Zema (Novo). Já Silveira ficou atrás de Cleitinho Azevedo (Republicanos), mas ao menos conseguiu uma vaga no governo federal no cargo de ministro de Minas e Energia.



O passado recente de Fuad em palanques com Lula alimentou um dos principais rumores da pré-campanha em Belo Horizonte: o de que a esquerda poderia desistir de candidaturas próprias para se juntar ao prefeito. A tese foi prontamente combatida pela deputada federal Duda Salabert (PDT) e, especialmente, por Correia, que foi veemente na defesa de sua participação na disputa com o apoio do presidente.

Com Duda e Correia na disputa, Fuad foi alvo dos candidatos à esquerda ao longo da campanha, mas parte do eleitorado e parlamentares progressistas optaram por defender o voto útil no prefeito já no primeiro turno para evitar uma disputa entre Mauro Tramonte e Engler.