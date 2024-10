Presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa de comício em apoio ao candidato Evandro Leitão que está no segundo turno da disputa eleitoral em Fortaleza

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou o candidato bolsonarista à Prefeitura de Fortaleza, André Fernandes (PL) e fez referência a um vídeo que o deputado postou nas redes sociais ensinando a fazer uma depilação anal.

"Alguém que faz parte da praga da gafanhoto que governou esse país, chamado Jair Bolsonaro. E nós temos que dizer a verdade para o povo. Essa cidade não pode ter um negacionista, que a única virtude dele é colocar na internet as coisas que anda fazendo de depilação”, afirmou o petista, em comício do candidato Evandro Leitão (PT) nesta sexta-feira (11/10). Atual ministro da Educação e ex-governador, Camilo Santana (PT-CE) também esteve no evento.

A publicação de Fernandes, que hoje tem 26 anos, aconteceu quando ele era youtuber, antes de se tornar um parlamentar conservador. Nas publicações, além de ensinar a raspar o ânus, ele também simulava cheirar cocaína.

O bolsonarista também ficou famoso, já como deputado federal, por ter dito que o então ministro Flávio Dino responderia a 277 processos, segundo o que ele havia apurado no Jusbrasil. Em resposta, o ministro debochou e esclareceu que "quando bota o nome (no Jusbrasil), não aparece os nomes de quem responde a processo, aparece o nome de quem pediu direito de resposta na Justiça, de quem foi requerido em um pedido de resposta, de quem registrou candidatura, de quem prestou contas à Justiça, de quem foi testemunha".



Nas pesquisas para o segundo turno da capital cearense, Fernandes aparece com 48,1%, tecnicamente empatado com Leitão, com 43%. O levantamento foi feito pela Paraná Pesquisa e tem margem de erro de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos.

A pesquisa ouviu 800 pessoas em Fortaleza entre os dias 7 e 10 de outubro e está registrada na Justiça Eleitoral sob o número CE-02898/2024.