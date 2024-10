BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) disse nesta sexta-feira (11/10) que eleição municipal não impacta na disputa presidencial de 2026.





A fala ocorre após o centro sair como vencedor nas eleições, e o PL de Jair Bolsonaro eleger 262 prefeituras a mais do que o PT. "Eleição de prefeito, na verdade, na verdade, não tem muita incidência numa eleição presidencial", disse.

Lula afirmou ainda que é preciso o PT rediscutir o seu papel nas eleições municipais, após ter bom desempenho no Nordeste e pior em outra regiões em que já teve bom desempenho.





Ele mencionou especificamente que o partido não teve bom desempenho em São Paulo, onde o prefeitável Guilherme Boulos (PSOL) está no segundo turno, mas com dificuldade nas pesquisas. Também disse que a derrota em Araraquara (SP), terra do ex-ministro Edinho Silva, foi surpresa.





A declaração foi dada em entrevista à rádio O Povo/CBN Fortaleza. Lula está na capital cearense desde a noite de quinta (10/10). Ele aproveitou a agenda oficial para participar de comício em apoio ao seu candidato à prefeitura, Evandro Leitão (PT).





Lula disse que Evandro vai ganhar a eleição e evitou comentar André Fernandes (PL), dizendo não conhecê-lo. E mencionou que o petista tem o apoio do "rei do voto no Ceará", o ministro Camilo Santana (Educação).





O PSD de Gilberto Kassab levou 878 prefeituras neste primeiro turno das eleições, tornando-se a sigla com mais cargos no Executivo municipal do país. Em seguida, vêm MDB e PP, com 847 e 743 prefeituras, respectivamente.









O PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, aparece em quinto lugar, considerando as cidades com 1º turno. Já o PT, do presidente Lula, está em nono, com 248.





No primeiro turno, o partido venceu a disputa pelas prefeituras de Contagem e Juiz de Fora. Mas foi derrotado em redutos petistas, como o ABC paulista, e em cidades-chave do interior e do litoral de SP, incluindo Araraquara, onde o candidato do PL, de Jair Bolsonaro, superou uma concorrente petista.





A expectativa é a de que Lula se faça mais presente nas disputas locais, sobretudo em cidades em que a polarização é mais evidente, como Fortaleza. A capital do Ceará é considerada pelo PT uma das prioridades neste segundo turno, assim como São Paulo.





Esta é a primeira agenda de Lula no segundo turno e ocorre após aliados cobrarem maior participação do chefe do Executivo, sobretudo após o desempenho do partido na primeira etapa da campanha.





O comício ocorre às 17h13 (horário é uma referência ao número do partido) e conta ainda com a participação do ministro Camilo Santana (Educação) e do governador Elmano Férrer. O evento não entrou na agenda oficial de Lula, que participará de dois compromissos do governo federal e de uma entrevista antes.





Pela tarde, terá cerimônia de entrega de unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida e de novos ônibus escolares.

A estratégia de conciliar agendas oficiais com comícios deve ser repetida ao longo do segundo turno, como forma de otimizar a agenda do presidente e também evitar um evento apenas eleitoral, em que o seu partido teria de custear com os gastos de deslocamento.