SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os candidatos à Prefeitura de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL), se dirigiram aos eleitores do presidente Lula (PT) e aos de Pablo Marçal (PRTB) no retorno da propaganda eleitoral, nesta sexta-feira (11/10).





Terceiro colocado no primeiro turno, o influenciador teve seu nome citado por Boulos no programa de televisão. "Eu entendo quem votou no Marçal", disse o deputado federal, citando o que definiu como uma "indignação com a política de São Paulo".





Com terno, sem gravata e com microfone de lapela, replicando uma estética de palestrante e coach, o candidato do PSOL expôs na TV propostas para jovens que querem empreender. Lembrou também que vai incorporar uma ideia da campanha de Tabata Amaral (PSB), que declarou apoio a ele no segundo turno.





A tarefa de atrair o eleitor de Marçar é árdua para o candidato apoiado por Lula. De acordo com o Datafolha, 84% daqueles que disseram ter votado em Marçal agora escolhem Nunes. Boulos herda 4% de intenção de voto dos apoiadores do influenciador.





Em desvantagem na primeiro pesquisa Datafolha após o primeiro turno, que mostra Nunes com 55% das intenções de voto, o psolista, com 33%, ampliou a participação da sua vice no horário eleitoral. No rádio, Marta Suplicy (PT) teve quase a mesmo de exposição que o candidato a prefeito, que imitou Lula e tentou demonstrar proximidade com os petistas.





"Estou a distância de um zap [do presidente]", disse Boulos, que afirmou ter avisado a Lula que vai pedir muito ao governo federal para São Paulo. "Eu assino qualquer documento em branco para o Boulos. Se ele disser uma coisa para você, ele vai cumprir", afirmou Lula no programa de rádio do candidato do PSOL.





No programa de televisão, a vice na chapa apareceu quase sempre ao lado de Boulos. "Essa vitória começa com Marta", afirmou o locutor do horário eleitoral do PSOL, que também citou Lula.





A relação entre o deputado federal do PSOL e os aliados petistas foi questionada por Nunes. "Se o PT gosta tanto de Boulos por que nunca deu um cargo para ele?", disse a locutora do programa do MDB.





Assim como fez no primeiro turno, o atual prefeito ignorou Jair Bolsonaro (PL) na propaganda. O ex-presidente indicou o vice na chapa de Nunes, o coronel da reserva da Polícia Militar Mello Araujo (PL).





Segundo a pesquisa Datafolha, 63% dos apoiadores de Lula dizem votar em Boulos e 31% escolhem Nunes. Em 2022, o presidente venceu a eleição na capital paulista.

A propaganda política reiniciou nesta sexta-feira (11) e terá com dois blocos de horário eleitoral de dez minutos cada e 25 minutos de inserções distribuídas ao longo da programação de rádio e televisão. O tempo é dividido de maneira igual pelos dois concorrentes em cada cidade.





Os candidatos terão o espaço nas emissoras até o dia 24 de outubro, uma quinta-feira. A eleição acontece no domingo, 27 de outubro.