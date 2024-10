O candidato do PL à Prefeitura de Belo Horizonte Bruno Engler negou ter problemas com o apoio declarado de um grupo de prefeitos da Região Metropolitana ao candidato à reeleição Fuad Noman (PSD), seu adversário no segundo turno. O deputado estadual participou de um culto evangélico neste domingo (13/10) e afirmou que vai ser adepto ao diálogo com os prefeitos da região.

“Todos os prefeitos eleitos são cidadãos em pleno gozo de seus direitos políticos. Se eles querem escolher um lado, é direito deles, eu não levo isso como um problema. Se eleito eu vou construir com todos os prefeitos da Região Metropolitana, aqueles que desejam que eu ganhe e os que não desejam. A gente vai construir políticas públicas para a região e respeitar a vontade do eleitor”, disse o candidato apadrinhado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Nesse sábado (11/10), Fuad Noman teve uma reunião com 18 prefeitos da grande BH, incluindo Marília Campos do PT de Contagem, e João Marcelo (Cidadania) de Nova Lima. O grupo declarou apoio ao atual prefeito de Belo Horizonte defendendo um maior diálogo para a integração das cidades.

Marília Campos, que governa a segunda maior cidade da região e foi reeleita para um quarto mandato, é uma adepta da candidatura de Noman. Em entrevista ao EM Minas, programa da TV Alterosa em parceria com o Estado de Minas e Portal Uai, também no sábado, a petista disse que haveria uma falta de diálogo na região caso Engler fosse eleito.

O bolsonarista, contudo, afirma que vai priorizar a articulação entre as cidades para resolver os problemas comuns do entorno. “A gente vai dialogar e construir com todos os prefeitos da Região Metropolitana, independente se nos apoiarem ou não”, concluiu o candidato.

Engler disputa o segundo turno contra Fuad largando na frente, de acordo com o resultado do primeiro turno. O candidato bolsonarista recebeu 435.853 votos, cerca de 34,38% dos válidos, contra 336.442 de Noman (26,54%). O resultado dos candidatos só não é maior que a abstenção do eleitorado belo-horizontino que registrou 588.699 pessoas sem votar.

Apoios

Em coletiva antes do culto, Engler reforçou que as negociações para o apoio do Partido Novo do governador Romeu Zema (Novo) estão avançando. A campanha também mira a adesão do Republicanos, mesmo com o apoio apartidário do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) que caminha com o bolsonarista desde o primeiro turno, mesmo com a legenda possuindo um candidato competitivo na figura de Mauro Tramonte.

Frente às especulações, Bruno Engler negou que esteja trocando secretarias em um eventual governo em troca de apoio na disputa contra Noman.

"Quem está loteando a prefeitura é o Fuad. A gente está conversando em torno de propostas, em torno de um projeto para o futuro de BH. O que eu falo desde o primeiro turno se mantém: eu tenho total autonomia. Eu e a coronel Cláudia (candidata a vice) não temos rabo preso com ninguém, vamos indicar pessoas técnicas para as secretarias", declarou Engler.