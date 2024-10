Fuad (PSD) esteve em agenda com a guarda de congo feminina Nossa Senhora do Rosário neste domingo (13/10)

O prefeito e candidato à reeleição Fuad Noman (PSD) participou, na tarde deste domingo (13/10) , do encontro com a Guarda de Congo Feminina Nossa Senhora do Rosário, a primeira guarda feminina de Belo Horizonte, no bairro Aparecida, na Região Noroeste. Na ocasião, almoçou com o grupo de congado e falou sobre as dificuldades em conciliar as agendas de campanha nas últimas semanas rumo ao segundo turno e a administração da capital.

“Tenho uma tarefa adicional a fazer campanha. Sou prefeito, tenho que governar, não posso abandonar para fazer campanha. Tenho dificuldades de conciliar agendas, se deixar tem debates segunda, terça, quarta, quinta... e eu tenho trabalho pra fazer. Nossa equipe está estudando a compatibilização de agendas”, disse Fuad.





O atual prefeito disputa o pleito com o deputado estadual Bruno Engler. Recentemente, Fuad insinuou que Engler não comparecia às sessões extraordinárias e ordinárias da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). Durante a agenda deste domingo, o chefe do Executivo trouxe a pauta à tona novamente.





“É muito fácil para quem não tem outra tarefa ter o dia inteiro para fazer campanha. Eu faço campanha no intervalo do almoço, à noite, sábado e domingo”, afirma.

Pela manhã, o concorrente Bruno Engler esteve em uma agenda na igreja evangélica Verbo da Vida, no Bairro Carlos Prates, na Região Noroeste da capital, ao lado de sua vice Coronel Cláudia (PL). Na ocasião, o parlamentar teceu críticas à Fuad.

"Diz ele que 'não tem tempo', mas tem tempo para dar entrevista, tem tempo para fazer campanha, tem tempo para todas as atividades do pleito eleitoral menos o debate. Por que será? Será que é porque ele não consegue explicar a sua relação escusa com as empresas de ônibus? Ou será que ele não consegue explicar o por quê de ter renovado o contrato da limpeza da Lagoa da Pampulha por R$ 22 milhões sem licitação? Ele tá fugindo do debate e tirando do eleitor o direito de ver o confronto entre os candidatos", diz.

