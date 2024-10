O prefeito e candidato à reeleição Fuad Noman (PSD) participou, na tarde deste domingo (13/10) do encontro com a Guarda de Congo Feminina Nossa Senhora do Rosário, que foi a primeira guarda feminina de Belo Horizonte, no bairro Aparecida, na região Noroeste da capital.

"É uma expressão da cultura mais profunda da nossa cidade. Essa igreja de Nossa Senhora do Rosário está fundada há mais de 50 anos. (...) A cultura de BH precisa ser fortalecida, precisa de apoio, nós precisamos de encontrar formas de sustentar essas atividades", afirmou o prefeito, que destacou que o Executivo municipal pode ajudar a solucionar problemas com documentação de locais voltados à cultura e até, eventualmente, com infraestrutura.

Fuad Noman também destacou que está se reunindo como movimentos culturais belo-horizontinos, como representantes do samba, hip hop e quadrilhas para ouvir as demandas e que, com essas informações, deverá preparar projetos específicos para serem realizados.

"Nossa obrigação é criar as condições para que as manifestações culturais aconteçam naturalmente, elas são do povo. É igual Carnaval. Não é da prefeitura, é do povo", concluiu.

O prefeito, que destacou ter visitado a cozinha do local, aproveitou para jantar uma feijoada. Acompanharam o prefeito na agenda, a atual secretária de Cultura, Eliane Parreiras, e os vereadores Professora Nana (Rede) e Maninho Félix (PSD). Pela manhã, Fuad esteve na Igreja Batista da Lagoinha onde assistiu a um culto.

O congado é uma manifestação cultural, oriunda da região do Congo, marcado pelo sincretismo religioso entre catolicismo e elementos vindos da África.