O prefeito e candidato à reeleição Fuad Noman (PSD) participou neste domingo (13/10) de um culto na Igreja Batista da Lagoinha. O político recebeu as bênçãos do pastor Flavinho Marques durante a celebração religiosa.

A Igreja da Lagoinha é presidida pelo pastor André Valadão, que reside nos Estados Unidos, e que na última eleição presidencial apoiou o então candidato Jair Bolsonaro (PL). O religioso é conhecido por suas falas controversas.

À época, Valadão chegou a publicar em suas redes sociais um vídeo em que alegava ter sido intimado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), por meio de decisão do ministro Alexandre de Moraes, para supostamente se retratar sobre críticas ao então candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O TSE desmentiu as acusações do religioso, negando que tenha existido tal decisão.

A Justiça chegou a ordenar, em julho de 2023, que fossem apagados vídeos de um culto batizado de "Deus Odeia o Orgulho", criticando a celebração do "Dia do Orgulho LGBT". Nas gravações, o religioso aparece dizendo que "se pudesse, Deus mataria a população LGBTQIA+". Ele alegou que as falas foram tomadas "fora de um contexto".

Fuad Noman tem como concorrente ao Executivo municipal o deputado estadual e bolsonarista Bruno Engler (PL), que também participou de um culto evangélico na manhã deste domingo.

No primeiro turno o candidato bolsonarista recebeu 435.853 votos, cerca de 34,38% dos válidos, contra 336.442 de Noman (26,54%). O resultado dos candidatos só não é maior que a abstenção do eleitorado belo-horizontino que registrou 588.699 pessoas sem votar.