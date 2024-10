Bruno Engler faz corpo a corpo no Centro de BH junto com seus apoiadores

O deputado estadual e candidato à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) Bruno Engler (PL) afirmou, durante caminhada na Região Central da capital nesta quarta-feira (16/10), que se reuniu com o governador Romeu Zema (Novo) e que faltam alguns detalhes para ter o apoio dele neste segundo turno das eleições municipais.

"Foi uma reunião muito produtiva, estamos alinhando os termos de uma possível parceria agora no segundo turno. Não é oficial ainda, mas avançamos bem. Falta tempo para a gente alinhar os últimos detalhes, mas tenho convicção de que vamos estar caminhando juntos", afirmou o candidato, que destacou que a costura deve ser concluída até o fim desta semana.

No primeiro turno, Zema apoiou o deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos), que tinha em sua chapa a correligionária Luísa Barreto (Novo). A agora ex-candidata à vice-prefeita deixou a secretaria estadual de Planejamento e Gestão do estado para concorrer, já que a legislação exige a descompatibilização para disputar cargo eletivo.

Apesar da dupla ter liderado as pesquisas durante boa parte do período eleitoral, nos últimos dias que antecederam o primeiro turno, as intenções de voto migraram, deixando-os em terceiro lugar, fora do segundo turno que opõe o atual prefeito Fuad Noman (PSD) e Engler.

Com a derrota da chapa, Luísa Barreto reassumiu seu cargo na última quinta-feira (10/10), ocupado provisoriamente por Camila Barbosa Neves.

Engler também busca apoio do Republicanos para este segundo turno. "Apoio do Republicanos está bem encaminhado também. Estamos conversando, é um apoio que, se confirmado, será de muita alegria. É um partido que teve um papel importantíssimo no primeiro turno, tem três vereadores na Câmara, e serão bem vindos no nosso time", afirmou o candidato.

Apesar de estar próximo de acertar apoio com a sigla, Engler já relatou que não quer que o ex-prefeito Alexandre Kalil (sem partido) passe a integrar sua campanha. A gestão de Kalil é constantemente criticada pelo candidato e por outros políticos mineiros bolsonaristas, como o deputado federal Nikolas Ferreira (PL).

Em julho deste ano, o Republicanos costurou com Kalil apoio ao Tramonte, o que fez dele o principal cabo eleitoral do político durante o pleito, tendo-o acompanhado em diversas agendas pela capital mineira. O acordo entre a sigla e o ex-prefeito prevê a filiação dele ao partido, pelo qual pode concorrer ao cargo de governador nas eleições de 2026.

A primeira pesquisa estimulada da Quaest para o segundo turno de Belo Horizonte, divulgada nesta quarta-feira, aponta Fuad Noman na liderança das intenções de voto com 46%, contra 37% de Engler. Outros 5% ainda não se decidiram, enquanto brancos, nulos ou que não vão votar representam 12%.

O levantamento ouviu 1.002 pessoas de 16 anos ou mais, entre os dias 13 e 15 de outubro e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número MG-03563/2024. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.