O Partido dos Trabalhadores (PT) assinou uma resolução do Foro de São Paulo em que reconhece a vitória de Nicolás Maduro nas eleições da Venezuela. A última reunião do grupo de trabalho do Foro ocorreu em 29 de setembro, mas a ata foi divulgada nessa terça-feira (15/10).

O encontro dos partidos de esquerda da América Latina ocorreu durante a 28ª edição do Seminário Internacional do Partido do Trabalho do México. O evento antecedeu a posse de Cláudia Sheinbaum, presidente do país.

“Diante da atuação da extrema direita, se torna um imperativo para nossas forças políticas fazer um chamado para respeitar a institucionalidade democrática da Venezuela e a autodeterminação do povo venezuelano em relação aos resultados eleitorais que deram a vitória ao presidente Maduro”, escreveu o Foro de São Paulo na declaração da reunião.

A posição da legenda vai contra o posicionamento do governo federal e do próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que em diversas ocasiões disse que a diplomacia do país só reconheceria o resultado das eleições venezuelanas após a divulgação das atas eleitorais e dos dados da votação.

Essa não é a primeira vez que o PT adota uma posição pró-Maduro. Em julho, o partido afirmou que a eleição do presidente venezuelano foi “democrática e soberana”. A nota foi compartilhada pela presidente nacional da legenda, deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR).

