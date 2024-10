Prefeitura de Rio Paranaíba confirmou a exoneração do secretário, mas não quis comentar as denúncias





O secretário de Educação de Rio Paranaíba, em Minas Gerais, Júlio Fernandes, foi exonerado do cargo por conta de uma investigação que apura denúncias de assédio sexual envolvendo adolescentes. Ele teve documentos e computadores apreendidos pela Polícia Civil.

A prefeitura confirmou, por meio de nota, a demissão de Fernandes. "Considerando que o procedimento investigatório em questão está tramitando sob segredo de justiça não podemos dar maiores informações", finaliza o comunicado.

A apuração começou com denúncias feitas ao Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) sobre os supostos assédios no dia 4 de outubro. "Desde então, foi cumprido mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo da Vara Única de Rio Paranaíba, com apoio da Polícia Civil de Minas Gerais, bem como estão sendo ouvidas diversas testemunhas e realizadas diligências para a devida apuração dos fatos. O procedimento, por envolver adolescente, tramita em sigilo", informou a promotoria.

Não foram divulgadas quantas seriam as vítimas e detalhes das acusações contra o ex-secretário. Celulares, notebook, tablet, HDs e pendrives foram apreendidos na casa do suspeito. O material vai passar por análise.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

A reportagem tentou contato com Júlio Fernandes por telefone e aguarda retorno. O espaço está em aberto.