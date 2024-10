A tradicional calçada portuguesa tão comum em Belo Horizonte e em outras cidades brasileiras pode estar com os dias contados. O deputado estadual e candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, Bruno Engler (PL), afirmou nesta quarta-feira (16/10) que pretende, caso eleito, acabar com este tipo de piso nas calçadas da capital mineira.

"No nosso próximo Plano Diretor, a gente vai caminhar para o fim das pedras portuguesas nos passeios. Porque, por mais que seja uma coisa tradicional na nossa cidade, acaba sempre soltando e acaba gerando acidentes", afirmou o candidato.

Este tipo de calçamento, que usa majoritariamente pedras de calcário branco e preto para a formação de mosaicos e padrões artísticos, é muito tradicional em Portugal, o que fez com que fosse muito utilizada em países que tiveram colonização lusitana.

Em alguns lugares de Belo Horizonte, as calçadas em pedra portuguesa foram criadas pelo artista plástico Burle Marx, possuindo um desenho exclusivo.





Um dos desenhos em pedra portuguesa mais conhecidos são o do calçamento de Copacabana, no Rio de Janeiro, que alterna pedras brancas e pretas em um padrão simulando o movimento de onda.

Engler esteve no Centro de Belo Horizonte nesta quarta-feira (16/10) fazendo corpo a corpo com eleitores, cumprimentando comerciantes, transeuntes e policiais durante uma caminhada que foi do cruzamento da Rua da Bahia com a Avenida Afonso Pena até até a Praça Rio Branco, em frente à Rodoviária de Belo Horizonte.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Acompanharam o candidato bolsonarista, a candidata a vice, Coronel Cláudia Romualdo (PL), o vereador eleito Pablo Almeida (PL), o deputado federal Eros Biondini (PL-MG) e a deputada estadual Chiara Biondini (PP).