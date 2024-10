O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) chegou em Belo Horizonte na manhã deste sábado (19/10) para participar da reta final da campanha do candidato do partido à Prefeitura da capital mineira, Bruno Engler (PL). Ele chegou pelo Desembarque 2 do Aeroporto Internacional de Confins, na Região Metropolitana, e foi recebido por lideranças políticas e eleitores que passavam pelo local.







Bolsonaro chegou sozinho e se encontrou com Engler, os deputados estaduais Carporezzo (PL) e Sargento Rodrigues (PL), o deputado federal Domingos Sávio (PL), o vereador eleito em Belo Horizonte Vile (PL) e o ex-candidato à Prefeitura de Contagem e deputado federal, Cabo Junio Amaral (PL-MG). Ele também foi recebido por um grupo de apoiadores que pediram fotos e gritaram "mito", "meu presidente" e "arranca o Quatro Dedos de lá".



O ex-presidente segue para o almoço com lideranças políticas do PL de Belo Horizonte e Região Metropolitana, compromisso que não terá acesso para a imprensa.



Agenda de Bolsonaro em BH





A partir das 14h, Bolsonaro irá integrar uma motocarreata da campanha para Engler ,no último final de semana antes do segundo turno em que o bolsonarista irá disputar o pleito com Fuad Noman (PSD). A concentração está prevista para ocorrer na Praça da Pampulha, com saída às 14h30.

O trajeto previsto seguirá para a Avenida Otacílio Negrão de Lima, em seguida Avenida Coronel Oscar Paschoal, Avenida Abraão Caram, Avenida Presidente Antônio Carlos, Avenida Nossa Senhora de Fátima, e Rua dos Caetés.

Na sequência, a carreata irá chegar na Avenida Afonso Pena, em frente à Prefeitura Municipal, onde, em um trio elétrico, Engler irá dividir palanque com Bolsonaro, senador Cleitinho e o deputado Nikolas Ferreira (PL). O candidato tem apenas uma semana até o segundo turno, em 27 de outubro.





Essa é a segunda participação de Bolsonaro presencialmente na campanha municipal de Engler. No primeiro turno, em 5 de setembro, ele participou de comício da campanha no BeFly Hall