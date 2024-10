Na reta final do segundo turno, os dois candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), o prefeito Fuad Noman (PSD) e o deputado estadual Bruno Engler (PL), terão um fim de semana movimentado na busca de votos. Atrás nos levantamentos de intenção de voto, Engler aposta suas fichas em um de seus principais padrinhos, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), para tentar reverter a desvantagem. Já Fuad vai contar com o apoio de blocos de carnaval.





Neste sábado (19/10), a partir das 14h, Engler e Bolsonaro participam de uma motocarreata, que sairá da Pampulha em direção à sede da PBH, na Avenida Afonso Pena, onde farão comício em cima de um trio elétrico, ao lado do deputado federal Nikolas Ferreira (PL) e do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos), em frente à sede do Executivo municipal. Na eleição presidencial de 2022, apesar de derrotado nacionalmente, Bolsonaro foi o candidato mais votado na capital no primeiro e no segundo turnos.





Na disputa final com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ele obteve apoio de 54,25% do eleitorado da capital, o que representou 834.548 votos. No primeiro turno, em 6 de outubro, Engler terminou em primeiro lugar, com 34,38% dos votos válidos, referente a 435.853 eleitores.





Na convocação pelas redes sociais para a motocarreata deste sábado, Cleitinho afirma: “Todos que votaram nele (Bolsonaro), compareçam”. Antes da carreata, Bolsonaro deve almoçar com Engler e apoiadores na Pampulha.





A presença do governador Romeu Zema (Novo), que declarou apoio a Engler, durante coletiva na quinta-feira (17/10), em Sete Lagoas, na Região Central do estado, não está confirmada.





“O (ex-)presidente é meu apoiador e aliado desde o início. Comungamos dos mesmos valores, e, de maneira semelhante a ele, pretendo fazer um governo técnico. Ele estará aqui conosco, presencialmente, igual esteve no primeiro turno. É um apoio importantíssimo para nossa caminhada rumo à vitória no dia 27 de outubro (data do segundo turno)”, disse Engler, se referindo ao comício feito no primeiro turno das eleições com a presença do ex-presidente.





Carnaval





Na liderança das pesquisas, apesar de ter terminado o primeiro turno atrás de Engler, Fuad Noman fará caminhada neste sábado pelo Bairro Serra, na Região Centro-Sul, onde ele e seus aliados fizeram intensa campanha no primeiro turno. Já neste domingo (20/10), ainda sem a confirmação da presença de Fuad, agremiações carnavalescas farão carnaval fora de época em apoio à reeleição do prefeito, com concentração às 10h.





Convocado por Jairo Nascimento, presidente do Bloco Leão da Lagoinha, o primeiro da capital, fundado em 1947, o ato deve reunir cerca de 30 agremiações na Praça Sete, no Centro, para um “carnaval temporão”. Eles vão se concentrar na praça e seguir em cortejo para a Praça da Estação. De acordo com Nascimento, o evento está sendo organizado pelos blocos que temem, segundo ele, o “fim do carnaval com a eleição de um prefeito de extrema direita”.



“Nosso carnaval já é o terceiro maior do país, uma festa que gera emprego e renda e traz alegria para a população. Não podemos colocá-lo em risco”, afirmou Nascimento, que diz estar temoroso com a promessa feita por Pablo Almeida, vereador eleito pelo PL com o apoio de Nikolas e Engler, o mais votado de BH, de transformar a cidade na “capital mais conservadora do país”.





A declaração de Almeida foi dada em entrevista exclusiva ao Estado de Minas, publicada no último dia 8, logo após o primeiro turno. “Não existe esse negócio aqui em BH de Deus, pátria e família nem de virarmos uma cidade conservadora. Somos a capital da alegria e não do conservadorismo”, defendeu o organizador do evento. Segundo ele, o carnaval está com toda a documentação em ordem exigida pelos órgãos municipais e pela Polícia Militar.

Além disso, Nascimento destaca o compromisso assumido por Fuad em reunião com movimentos culturais, de construir um sambódromo na capital. Segundo ele, essa construção foi aprovada pelo Orçamento Participativo há duas décadas e nunca saiu do papel.

Engler nega que tenha a intenção de acabar com o carnaval de Belo Horizonte. Segundo afirmação do candidato em suas redes sociais, nesta sexta-feira, “a verdade é o oposto”. “Como prefeito vou ampliar os eventos que movimentam nossa economia”, destacou.