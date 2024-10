Deputado federal e candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos (PSOL), criou uma alternativa para mais um dia de debate sem a presença do atual prefeito e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB). No dia e horário em que aconteceria o confronto promovido pelo SBT, em parceria com o Terra e a Rádio Nova Brasil FM, a nove dias do segundo turno, o psolista realizou um “debate de rua” e chamou Nunes de “fantoche do Tarcísio, pau mandado e candidato laranja”.

O evento, que ocorreu na Praça Ramos, na escadaria do Theatro Municipal da capital paulista, contou com um palanque para o candidato e outro para “o povo de São Paulo”. Na dinâmica, apoiadores e pessoas que circulavam pela praça poderiam subir ao palanque e fazer perguntas a Boulos.





A dinâmica de rua aconteceu no momento em que seria realizado o quarto debate do segundo turno paulistano, o terceiro sem a presença de Nunes. No último, realizado na manhã de quinta-feira (17/10) pela Folha/UOL/RedeTV!, o prefeito cancelou a participação devido a um conflito de agendas, alegando ter reunião extraordinária com o governador do estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), sobre o apagão e a previsão de novo temporal.

Na agenda, Boulos afirmou que a cidade ainda tem muitos eleitores indecisos, mas que conta com a ajuda das pessoas presentes para mostrar que, enquanto de um lado está quem quer mudança (de governo), do outro está "um cara que foge de debate, foge de responsabilidade e vai se esconder embaixo da saia do Tarcísio".





"O prefeito não é ele, nosso adversário não é o Ricardo Nunes. Ele é um fantoche, um pau mandado, um laranja. O nosso adversário são os grandes interesses ligados ao crime organizado que hoje tomaram conta da prefeitura, que hoje querem manter tudo como está", declarou.

"Nosso adversário é um projeto bolsonarista que quer transformar São Paulo em um trampolim para que Tarcísio concorra a presidente. E, para isso, querem sujeitar São Paulo a ficar mais quatro anos sem prefeito", finalizou.

Na dinâmica de debate, Boulos conversou com as pessoas presentes sobre locação e moradia social, para "garantir a não expulsão de pessoas do centro", além de discutir pautas sobre saúde e defesa das mulheres em situação de violência.