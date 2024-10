A jornalista Fabíola Cidral, do UOL, criticou a ausência de Ricardo Nunes (MDB) no debate

No terceiro debate do segundo turno das eleições para a Prefeitura de São Paulo, Fabíola Cidral, jornalista do UOL e apresentadora do evento promovido pela Folha/UOL/Rede TV!, alfinetou a ausência do atual prefeito e candidato à reeleição Ricardo Nunes (MDB). Esse é o segundo dos três debates que Nunes falta no 2º turno.

Na abertura do programa, Cidral lamentou que Nunes não tenha encontrado um horário diferente para se reunir com Tarcísio, desmarcando um compromisso marcado há mais de uma semana. "Nós lamentamos profundamente que, após mais de uma semana de negociação com as campanhas, o Nunes não tenha encontrado, na agenda do governador Tarcísio de Freitas, um horário diferente desse aqui que já estava marcado com ele. Então hoje vamos realizar uma entrevista no lugar do debate", afirmou a jornalista.

A campanha do candidato alegou que a presença no debate foi cancelado devido a conflito de agenda, uma vez que, no horário marcado para o debate, Nunes se encontraria com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), para discutir sobre o apagão e as previsões de novo temporal de sexta-feira (18/10).

Em razão da ausência de Nunes, o programa, que tinha duração prevista de 1h30, se transformou numa entrevista de cerca 1 hora com o candidato Guilherme Boulos (Psol).

Fabíola Cidral ainda afirmou que esse é um momento decisivo, a dez dias para o segundo turno das eleições de São Paulo, uma "cidade com tantos problemas e que merece uma atenção maior".

"Diante da desistência do candidato Ricardo Munes, do MDB, os organizadores do debate, por respeito, principalmente a você que está nos acompanhando, você, eleitor, e à democracia brasileira, que é apreciada por todos nós, seguirão o regulamento, que foi debatido exaustivamente com as campanhas, e será realizada uma entrevista de uma hora, com o candidato Guilherme Boulos", afirmou.