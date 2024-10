O EM Entrevista desta quinta-feira (17/10) recebe o vereador eleito Pedro Rousseff (PT), que foi o sexto mais bem votado da Câmara de Belo Horizonte, com 17.595 votos.

A entrevista será transmitida ao vivo, às 11h, no canal do Portal UAI no YouTube.





Formado em administração, Pedro tem 24 anos e é neto de Igor Rousseff, irmão da ex-presidente. Apesar de concorrer pela primeira vez, ele não é novato na política. Atuou nos bastidores da última campanha de Lula e na eleição do deputado estadual Ricardo Campos.

Atuante nas redes sociais, Pedro acumulava 106 mil seguidores no Instagram e 108,1 mil no X (ex-Twitter) até a publicação desta reportagem. No TikTok, plataforma na qual sua presença é mais forte, tem 281 mil seguidores e já recebeu 6,8 milhões de curtidas.