A primeira-dama, Rosângela da Silva, agradeceu as orações pela recuperação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), submetido a uma cirurgia na cabeça durante a madrugada desta terça-feira (10/12). Em suas redes sociais, Janja disse que a noite foi de “angústia”, mas que agora está tranquila quanto à saúde do marido.





“Depois da cirurgia muito bem sucedida, a angústia dessa noite deu espaço à tranquilidade e para a certeza de que, com a dedicação da equipe médica e com a fé e o amor do povo, em breve ele estará novamente de volta ao trabalho. Por isso, fiquem tranquilos”, afirmou a primeira-dama.

Aos 79 anos, Lula foi levado até uma unidade do hospital Sírio-Libanês em Brasília após se queixar de fortes dores de cabeça e sonolência, ainda na tarde de segunda-feira (9/12). O petista chegou a deixar uma reunião com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), para fazer exames de imagem.





Os testes constataram que o presidente precisava de uma cirurgia para drenar um hematoma na cabeça, consequência de um acidente doméstico quando caiu no banheiro do Palácio da Alvorada, há mais de dois meses. O procedimento foi realizado na unidade de São Paulo do Sírio-Libanês.





“Ele, que ama cuidar das pessoas, está recebendo todo o cuidado necessário para uma rápida recuperação. Já já estará de volta. Obrigada pelas mensagens de carinho”, completou Janja nas redes sociais.





Em coletiva, a equipe médica que operou o presidente Lula informou que ele está bem, conversa, se alimenta normalmente e não terá sequelas. O petista deve seguir internado e em observação até ficar completamente recuperado.





Segundo o cardiologista Roberto Kalil Filho, o presidente deve passar mais 48 horas na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), protocolo-padrão para o caso. "O presidente evoluiu bem, chegou da cirurgia praticamente acordado, foi extubado e encontra-se agora estável, conversando normalmente, se alimentando e deverá ficar em observação nos próximos dias", comentou.