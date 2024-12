O prefeito reeleito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), 77 anos, foi internado novamente na sexta-feira (6/12) no Hospital Mater Dei.







Essa é a segunda internação do prefeito em menos de 15 dias. No último dia 24 de novembro, Fuad foi internado no mesmo hospital, onde permaneceu cinco dias, para tratamento de dores nas pernas.





De acordo com a assessoria de comunicação da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), as dores foram decorrentes do tratamento contra um câncer no sistema linfático descoberto em julho deste ano e já tratado pelo pefeito.





A PBH informou que irá divulgar um boletim à tarde. De acordo com a assessoria do prefeito, a internação não é pelo mesmo motivo da anterior.

Matéria em atualização