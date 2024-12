O ministro-chefe da Advocacia Geral da União (AGU), Jorge Messias, disse, na manhã desta terça-feira (10/12), em suas redes sociais, que "Deus já providenciou a cura" do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O petista foi submetido a uma cirurgia às pressas, na noite dessa segunda-feira (9/12), após sentir dores de cabeça e realizar uma ressonância magnética, em que foi detectado um sangramento intracraniano.

O petista realizou uma trepanação, procedimento cirúrgico utilizado para drenar hematoma. Mais cedo, Jorge Messias também desejou a rápida recuperação do presidente.





"O presidente Lula venceu a ditadura, venceu um câncer, venceu três eleições para presidente e ajudou a vencer a fome extrema que afetava milhões de brasileiros. O procedimento cirúrgico foi realizado com sucesso, conforme boletim médico. Seguimos em oração e gratidão a Deus pela recuperação plena da saúde do nosso querido Presidente. Lula é um vencedor", escreveu.

Deus já providenciou a cura de nosso Presidente @LulaOficial ???????? pic.twitter.com/JmN2nQ5nET — Jorge Messias (@jorgemessiasagu) December 10, 2024

Na manhã de hoje, a equipe médica do presidente atualizou o quadro de saúde do petista. Segundo as informações, Lula retornou da cirurgia "praticamente acordado" e já está "conversando normalmente e se alimentando". Segundo o médico Roberto Kalil Filho, o presidente não terá nenhuma sequela.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Lula deve ficar em observação nos próximos dias, sem previsão de alta. Mas os médicos acreditam que se tudo ocorrer bem, ele deve retornar à Brasília no início da próxima semana.