O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi internado e passou por uma cirurgia na cabeça às pressas depois de sentir dores na noite dessa segunda-feira (9/12).

Na noite de ontem, Lula fez exames de imagem no Hospital Sírio-Libanês, unidade de Brasília, após sentir dor de cabeça. A ressonância magnética mostrou uma hemorragia intracraniana, decorrente ao acidente domiciliar sofrido no dia 19 de outubro.

O presidente foi transferido para o hospital Sírio-Libanês, unidade de São Paulo, onde passou por uma craniotomia para drenagem do hematoma.

De acordo com o boletim médico, a cirurgia transcorreu sem intercorrências. No momento, Lula passa bem e está sob monitorização na UTI. Veja a nota:





O acidente

Lula estava em um banheiro do Alvorada no final da tarde de sábado (19), sentado em um banco, quando escorregou para trás. Ele bateu a parte de trás da cabeça e sofreu uma contusão e um corte na região. Foi socorrido pela equipe do Palácio e levado ao Hospital Sírio-Libanês, onde recebeu cinco pontos e foi examinado. O presidente foi liberado na mesma noite e voltou para casa. No domingo, voltou ao hospital para uma nova bateria de testes.

