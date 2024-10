O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sofreu um acidente doméstico neste domingo (20/10) e precisou ser levado ao hospital para avaliação médica e passa bem. Segundo boletim do Holpital Albert Einstein, o presidente sofreu uma queda em casa e teve um ferimento leve na nuca. Apesar de não haver gravidade no quadro, os médicos recomendaram repouso e a viagem programada para a cúpula do Brics foi cancelada. As informações são da Globo News.

Lula viajaria na tarde deste domingo para Kazan, na Rússia, onde participará da reunião da cúpula do Brics, realizada entre 22 e 24 de outubro. O embarque estava marcado para as 17h, na base aérea de Brasília.

O Brics é um grupo econômico composto pelos dois países, Brasil e Rússia, além de Índia, China e África do Sul. Passaram a compor o bloco, em 2023, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes, Etiópia e Irã. (Com informações do Correio Braziliense)