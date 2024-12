O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), se manifestou favorável ao uso de câmeras corporais pela Polícia Militar (PM), mas afirma que o atual modelo do equipamento precisa de “ajustes”. As declarações do chefe do Executivo mineiro ocorrem no momento em que episódios de violência policial ganham as manchetes, principalmente em casos envolvendo a corporação de São Paulo.

Zema lembrou que foi sua gestão que colocou câmeras em fardas de policiais mineiros, ainda em novembro de 2022. “Tivemos reclamações, várias delas pertinentes. Era uma câmera que, se alguém trabalhasse 12 horas, ficaria 12 horas capturando som e imagem. Se você vai ao banheiro, ela está te filmando no banheiro, isso não é adequado. É necessário ter ajustes”, disse o governador em entrevista ao "Canal Livre", da BandNews TV, nesse domingo (8/12).

Para o mineiro, as câmeras podem dar segurança ao policial, que poderia sofrer com acusações infundadas. Segundo Zema, o equipamento deve ser utilizado com cuidado, levando em consideração as ressalvas da PM, de modo que possa permitir privacidade. “Acho que são necessários ajustes, mas se as melhores polícias do mundo utilizam, por que não podemos ajustar nossa realidade e fazer uso?”, indagou.

Nas últimas semanas, vários governadores que podem ser nomes competitivos nas eleições de 2026 se manifestaram sobre o assunto. Em São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) admitiu que sua posição contrária ao uso do equipamento era um equívoco e afirmou que as câmeras são um “instrumento de proteção da sociedade e do policial”.

Já o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), que afirma gerir o estado mais seguro do Brasil, disse que “não existem hipótese” de colocar câmera em seus policiais.