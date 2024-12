O governador Romeu Zema cobrou dos deputados a aprovação do Propag, programa de refinanciamento das dívidas dos estados com a União

Está previsto para ser votado nesta terça (10/12) pela Câmara dos Deputados o Projeto de Lei Complementar (PLP 121/2024) que institui o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag), já aprovada pelo Senado Federal no último dia 14 de agosto.



De acordo com a assessoria do deputado Doutor Luizinho (PP-RJ), relator do Propag, a votação hoje do projeto foi acertada com os governadores e com o colégio de líderes. Algumas alterações no texto podem ser feitas até sua apreciação, já que o relator ainda está discutindo alguns pontos com o Ministério da Fazenda e o texto pode sofrer alguns ajustes. Ele também pode ser alterado pelas 20 emendas já apresentadas ao texto até agora. A tramitação é em turno único.









A apreciação do projeto que renegocia as dívidas dos estados com a União e beneficia diretamente Minas Gerais, uma das unidades da federação mais endividadas do Brasil, foi cobrada pelo governador Romeu Zema (Novo) para, segundo ele, evitar que os estados fiquem sem recursos para investimentos básicos.

“Sem esse projeto vamos voltar a ter o caos financeiro que aconteceu no passado. Estou confiante que a Câmara dos Deputados seja sábia porque, se não votarmos esse projeto, nós vamos ter estados, não só Minas, inviáveis no Brasil”, disse Zema, em entrevista dada ao programa Alerta, da BandNewsTV.





“Estamos pagando mensalmente o valor da nossa dívida (com a União). Uma semana atrás nós pagamos mais de R$ 290 milhões, o valor da prestação do mês de dezembro. Esse valor aumenta mês a mês. E estamos pagando devido à adesão ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF) via judicial”, afirmou Zema, se referindo à terceira parcela das prestações do RRF.

O governo de Minas obteve autorização do Supremo Tribunal Federal (STF) para aderir ao regime, já que os projetos que Zema enviou nesse sentido para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) não foram votados pelos deputados.





“Estamos aguardando a Câmara, parece que será essa semana, votar o Propag, projeto do senador Rodrigo Pacheco (PSD) que é de fundamental importância para os estados endividados. Esse projeto vai fazer com que o valor mensal seja suportável. Esse valor atual é suportável, mas o problema é que ele vai crescer ano a ano e, daqui a 3 ou 4 anos, nós vamos estar pagando R$ 1 bilhão por mês”, afirmou Zema.

Desde que aderiu ao RRF, no fim de agosto, o governo do estado vem quitando parte da dívida com a União, estimada em R$ 170 bilhões, em parcelas reduzidas. Três já foram pagas, totalizando R$ 874,6 milhões.

