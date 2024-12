O influenciador digital Felipe Neto afirmou, nesse domingo (8/12), que vai processar o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) e o deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO) por divulgarem uma publicação atribuída a ele que, segundo o influenciador, é falsa.

A controvérsia surgiu quando Cleitinho compartilhou em redes sociais um suposto print, de dezembro de 2022, em que Neto teria apontado preços de produtos como gasolina, óleo, picanha e arroz, sugerindo que os valores estariam significativamente mais baixos após dois anos do governo Lula (PT). A mesma imagem foi usada por Gayer.

"Gustavo Gayer e um tal Cleitin (em referência ao senador mineiro) serão processados por promoverem print fake e atribuírem a mim. Nunca publiquei isso. Os valores inclusive são MENTIROSOS. Tudo criado pelo gabinete do ódio e distribuído por eles. Vão responder na justiça", publicou Felipe Neto no X (antigo Twitter).

Em suas redes sociais, Cleitinho publicou o print associado a Felipe Neto e rebateu os valores apresentados.

Ao Estado de Minas, o senador Cleitinho afirmou que está esperando o processo e que irá provar que os valores do print são verdadeiro. "Vou esperar o processo. Ele disse que os valores são falsos, né? Deixa o processo vim que eu provo que os valores são verdadeiros", comentou.

"Na gasolina do Felipe Neto, está R$ 4,50. A Gasolina agora está R$ 6,10. No óleo, R$ 5,70, agora R$ 8,94. Picanha R$ 47, né, Felipe Neto? Picanha à R$ 61,90. Agora vamos no arroz, do Felipe Neto R$ 23, agora R$ 39,09. Agora o grande final: o dólar, 4,58, agora 6,09", disse o senador mineiro na publicação.