Por 30 votos a 10, foi aprovado em definitivo pela Câmara Municipal de Belo Horizonte, na manhã desta terça (10/12), o projeto de lei que permite a instalação de painéis de led na Praça Sete, no Centro da capital mineira.

Apelidado de projeto "Times Square", referência aos engenhosos luminosos do famoso cruzamento de Nova Iorque, nos Estados Unidos, a proposta foi aprovada com o aval do prefeito Fuad Noman (PSD), que se disse favorável à proposta por meio de seu líder de governo, o vereador Bruno Miranda.

Os painéis de led de até 40 metros de altura, onde serão exibidas publicidade, serão instalados inicialmente nas edificações tombadas pelo patrimônio histórico, localizadas na confluência das avenidas Amazonas e Afonso Pena, com as ruas Rio de Janeiro e Carijós, um dos cartões-postais da capital mineira.

Para Wanderley Porto (PRD), autor do projeto, a medida tem o potencial de ampliar o uso do espaço no período noturno e aumentar a sensação de segurança no hipercentro. Segundo ele, quem vai explorar os painéis são os próprios edifícios, mas a PBH terá direito a exibir conteúdo educativo, de no máximo 30 segundos, com grade de veiculação previamente aprovada por órgão competente do município.





A oposição ao projeto tentou excluir a Praça Sete da proposta e incluir no texto a obrigatoriedade de autorização do Conselho Deliberativo de Patrimônio Cultural para instalação dos painéis, mas as emendas não foram aprovadas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





O texto segue agora para sanção do prefeito.