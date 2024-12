A Conferência Municipal do Meio Ambiente vai plantar 147 mudas de árvores nesta quinta-feira (12/12), completando o “corredor verde” na Avenida Antônio Carlos, perto do Viaduto Angola, entre os bairros Lagoinha e São Cristóvão, na Região Noroeste da capital mineira. A finalização do plantio acontece nesse dia em comemoração ao aniversário de Belo Horizonte, que completa 127 anos. Ao todo, serão 2.347 árvores na extensão da via.





A área definida para o plantio tem cerca de 3.700 m² e ganha a posição de 23ª minifloresta implantada na cidade, que, inclusive, vai estar próxima de outra minifloresta: a do Arraiá, que os quadrilheiros do Arraial de BH plantaram em agosto deste ano.





As plantas serão de espécies nativas de BH, confira quais:





calistemon

sibipiruna

pau-ferro

mulungu

ipê-amarelo

ipê-roxo

jacarandá-caroba

mirindiba

escumilha-resedá

escumilha-africana

magnólia

oiti

aroeira-salsa

ipê-tabaco

ipê-branco

quaresmeira

manacá-da-serra





